Segnalazione bomba su Giulia a Uomini e Donne: ha baciato un calciatore? Giulio Raselli non ci sta

E’ stata registrata oggi a Roma una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. E stando alle ultime anticipazioni della registrazione di oggi, ci sarebbero delle clamorose novità. Una segnalazione bomba è arrivata in merito a Giulia, la corteggiatrice di Giulia Raselli. E’ una segnalazione molto forte che alla fine porterà al corteggiatrice, dopo la pioggia di accuse, a lasciare lo studio. Ma che cosa è successo e di che cosa si tratta? Se volete scoprirlo, leggete nel dettaglio tutte le nostre anticipazioni ( precisiamo che la fonte è il Vicolo delle news anche se nelle ultime ore sono arrivati anche commenti di varie fanpage sui social).

UOMINI E DONNE NEWS E ANTICIPAZIONI: GIULIA HA BACIATO UN CALCIATORE?

Maria spiega che c’è una segnalazione. A parlare con Giulio arriva Sheri, una ex corteggiatrice di Alessandro Zarino. La ragazza spiega che lei e Giulia sono diventate amiche tanto che si sono viste ed escono insieme. In particolare il 2 novembre ( e non è ben chiaro come mai si sia decisa solo ora a fare questa segnalazione). Le due ragazze escono insieme per andare a una festa dove Giulia conosce un calciatore. Alla festa pare ci sia stato un bacio tra Giulia e questo calciatore. Poi le ragazze e anche lui sarebbero andate nella discoteca dove lavora la corteggiatrice. La ragazza spiega che Giulia e il calciatore sarebbero stati ancora insieme per altro tempo ma che poi ci sarebbe stata una sorta di litigata perchè lui avrebbe voluto finire la serata a casa di lei o di lui mentre Giulia dopo aver accettato in un primo momento, poi avrebbe cambiato idea. Giulia in studio non nega effettivamente di aver baciato questo calciatore ma dice che la litigata c’è stata per un altro motivo, perchè non voleva pagare delle bottiglie.

In studio però molti le fanno notare che non ha mai negato questo bacio. Lei chiede di chiamare la sua migliore amica ma sarebbe chiaramente inutile, visto che è sua amica…In studio tra l’altro oggi c’era anche Lorenzo Riccardi in compagnia di Claudia. L’ex tronista ha avuto modo di spiegare che conosce bene Giulia visto che tra di loro c’è stato un trascorso…

Insomma tutto questo non fa piacere a Giulio che vorrebbe approfondire questa segnalazione ma Giulia decide di lasciare lo studio, adducendo strane motivazioni che prescindono la segnalazione. Giulio dice che non andrà a prenderla e spiega a Giovanna che presto deciderà cosa fare. Lei non sarà un ripiego perchè se dovesse capire che voleva Giulia, lascerà il trono senza scegliere mentre se vorrà stare con lei, la sceglierà senza problemi.

Puntata davvero movimentata quella di oggi, tra le altre cose, anche la tronista Veronica ha messo in discussione la sua presenza sul trono.

Domani invece vi ricordiamo andrà in onda la puntata del trono classico dedicata alla scelta improvvisa di Giulia.