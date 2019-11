Antonella Clerici toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo la pausa inspiegabile (Foto)

Antonella Clerici mostra sul suo profilo Instagram la copertina della rivista Oggi, c’è lei con alcuni bambini dello Zecchino d’Oro, ricomincia da loro ma prima si toglie qualche sassolino dalla scarpa (foto). All’interno del settimanale la sua intervista in cui sembra avere le idee più chiare rispetto ai primi tempi, quelli in cui la sofferenza di essere stata messa da parte dalla Rai era forte. C’è ancora qualcosa che non ha capito, la conduttrice parla di “stop inspiegabile” e come per lei anche per il pubblico si tratta di una pausa assurda, forzata, non comprensibile. Intanto, a dicembre sarà in tv con i bambini, con lo Zecchino d’Oro e commenta che dopo 30 anni pensa di saperla fare la tv: “Amo le trasmissioni dove a guidarti è la pancia”. Confida che ci sono due programmi che vorrebbe tanto condurre, uno con i bambini ma non come Ti lascio una canzone, non vorrebbe competizioni tra i piccoli. L’altro programma invece legato ai sentimenti.

ANTONELLA CLERICI CONFIDA CHE IL DIRETTORE TERESA DE SANTIS NON SI E’ FATTA PIU’ SENTIRE

“Non si è fatta più viva, credo sia in imbarazzo” ha commentato Antonella mentre del direttore generale della Rai, Fabrizio Salini, ha detto: “So che mi stima e, mi è stato detto, auspica un mio ritorno. Io sono qui che aspetto. Anche se una cosa l’ho bene in testa: la faccia in tv ce la metto io, difficilmente mi farò convincere ancora a fare cose di cui io per prima non sarò convinta” non poteva essere più chiara di così.

Non ha alcun problema Clerici, se la Rai non aprirà le porte andrà altrove ma sembra proprio che sia finita la “punizione” e che dopo Lo Zecchino D’Oro e Telethon la vedremo in altri programmi sempre in Rai, e a scegliere magari questa vola sarà lei.