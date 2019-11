Samantha De Grenet a Vieni da me il suo segreto per essere così giovane e bella a 49 anni (Foto)

Non ha avuto alcun problema Samantha De Grenet oggi a Vieni da me a confermare che ha 49 anni e ad aggiungere che se è vero che non si è rifatta ha anche lei i suoi segreti di bellezza (foto). La bellissima showgirl da tempo si affida a mani esperte per le famose punturine sul viso. Grazie a queste non dimostra per niente la sua età ma vuole essere sincera e mentre Caterina Balivo le fa i complimenti perché è sempre bellissima e giovane pur senza ritocchi, Samantha rivela che sarebbe una bugiarda se dicesse che non fa niente per restare così giovane. “Possiamo invecchiare lentamente e dolcemente” confida la De Grenet spiegando che qualche punturina l’ha fatta pure lei e che non vuole fare finta di niente. E’ vero che non è rifatta ma sì alle punturine per idratare in modo profondo il viso e per aggiungere vitamine. Tutto a favore del suo splendore con rughe che sembrano inesistenti.

SAMANTHA DE GRENET E LE PUNTURINE PER LA BELLEZZA

A lei il compito di alzare le palette per commentare i vari personaggi famosi che conosce e, mentre lancia un messaggio ad Amadeus perché vorrebbe andare con lui e sua moglie Giovanna Civitillo a mangiare una pizza, proseguono i complimenti. E’ sempre molto schietta Samantha che sempre a Vieni da me aveva raccontato la sua disavventura per essersi affida alla persona sbagliata.





Un chirurgo famoso di cui non ha mai fatto il nome le ha procurato un danno irreversibile sulle cosce. Samantha De Grenet voleva eliminare un po’ di adipe nell’interno coscia, magari davvero non ne aveva bisogno e dopo l’intervento sbagliato del chirurgo si è pentita mille volte di averlo fatto. Sarà anche per questo che adesso non pensa alla perfezione e alla giovinezza a tutti i costi ma a invecchiare in modo dolce.