A Uomini e Donne il ballo tra Maria de Filippi e Alessandro regala emozioni e lacrime (VIDEO)

Ci voleva Maria de Filippi per regalare al pubblico di Canale 5 uno dei migliori momenti di Uomini e Donne di questa edizione. In un trono classico sempre più, moscio, con protagonisti non troppo “attraenti” per il pubblico, è sempre più difficile affezionarsi, come si faceva un tempo, a corteggiatori e tronisti. Non a caso fino a oggi c’è stato un abbandono, una scelta andata male e la scelta improvvisa di Giulia Quattrociocche, vista nella puntata di Uomini e Donne di oggi 2 dicembre 2019. Sul fatto che Giulia sia stata sincera in questo suo percorso, non ci sono dubbi e forse anche il fatto che sin da subito la tronista si sia invaghita e forse innamorata di Daniele Schiavon ha reso, per noi, tutto il meno interessante. Per lei invece deve esser stato sicuramente magico, visto che ha deciso di lasciare il programma e viversi questa dolce storia d’amore con il romano. E per questo noi le auguriamo il meglio. Ma oggi, quello che più ci ha emozionato, non è stato il ballo di Giulia e Daniele ( che tra l’altro avevano già ballato in precedenza facendo capire che, a modo loro, si erano già scelti). Il momento più magico ed emozionante di questa puntata riguarda il ballo tra Maria e Alessandro, il corteggiatore che Giulia non ha scelto.

Anche lui in fondo lo aveva capito, ed è stato proprio lui a suggerirle di fare quello che si sentiva. E Giulia ha seguito il suo cuore, mentre lui su quella poltrona rossa non ha potuto trattenere le lacrime, di fronte a questa delusione, visto che, ci teneva davvero.

E mentre Giulia e Daniele facevano il loro primo ballo da coppia, Alessandro continuava a guardare. Per fortuna ci ha pensato Maria a mettere fine a questa agonia, invitando il giovane corteggiatore a ballare e consolandolo come solo una mamma coccolosa sa fare. E poi ci hanno pensato Danielona e Rosy a prendersi cura del cucciolo sconsolato. Alla fine del ballo a nessuno interessava più nulla di Giulia e Daniele, in studio si inneggiava al trono subito per Alessandro.

A UOMINI E DONNE IL BALLO TRA MARIA DE FILIPPI E ALESSANDRO

Probabilmente nei prossimi giorni capiremo se alla fine Maria avrà deciso di dare questa possibilità ad Alessandro, anche considerato il fatto che il trono di Veronica potrebbe esser destinato a un altro flop, servirebbero dei rinforzi. Ma nel frattempo noi eleggiamo questo ballo, come miglior momento da settembre a oggi!

UOMINI E DONNE OGGI: IL BALLO DI MARIA E ALESSANDRO, ECCO IL VIDEO

E adesso pronti a scoprire se Alessandro su quel trono ci andrà o meno!