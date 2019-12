Raffaella Fico a Vieni da me e Caterina Balivo mette in guardia il marito (Foto)

Una simpatica intervista quella di Raffaella Fico a Vieni da me oggi con una bella difesa da parte della showgirl al papà di sua figlia Pia (foto). Da tempo è tornato il sereno tra la Fico e il calciatore a cui è stata legata ma per Caterina Balivo c’è di nuovo una storia d’amore tra i due ex. Raffaella nega ma intanto c’è un selfie che mostra una bella intesa. Una serata tra amici e Mario Balotelli e Raffaella Fico sono abbracciati sul divano, mostrano un’intimità che per la conduttrice non può esistere, quindi fa un esempio su suo marito e la sua ex moglie. “Se mio marito fa un selfie con la mamma dei suoi figli, che io adoro e adoro anche lei perché siamo amiche, mio marito non torna più a casa”. Forse ha ragione Caterina che dopo avere avvisato il marito chiede aiuto alle stelle. Simon scomoda gli astri e anche lui pensa ci possa essere attrazione e che il 21 dicembre potrebbe accadere qualcosa, magari l’arrivo di un altro figlio.

MARIO BALOTELLI E RAFFAELLA FICO SONO TORNATI INSIEME?

“Abbiamo un bellissimo rapporto io e Mario, siamo due genitori amorosi che si rispettano in tutti i sensi per amore di nostra figlia che giovedì compie 7 anni”. Caterina non è convinta che la sua ospite dica la verità e li paragona a Stefano De Martino e Belen Rodriguez sperando che per loro accada lo stesso.





Come lo spiega quel selfie la Fico: “No davvero ci rispettiamo e quando lo dico è in tutti i sensi e questa foto ne è la prova”. Poi ci casca anche la bella napoletana quando confida che magari un giorno potrebbe avere anche un figlio e perché no è così giovane che potrebbe fare anche una squadra di pallone. Per la conduttrice questa risposta è la prova. La Fico e Balotelli stanno insieme”