Costanza Caracciolo col pancione a Verissimo: è già al sesto mese di gravidanza (Foto)

Costanza Caracciolo è incinta e lo conferma a Verissimo; le anticipazioni del programma di Silvia Toffanin in onda domani pomeriggio mostrano anche il bel pancione della moglie di Bobo Vieri (foto). La Caracciolo infatti è già al sesto mese di gravidanza e che fosse in dolce attesa del secondo figlio l’avevamo immaginato già quando ha partecipato a Verissimo con l’ex calciatore. Indossava un abitino che nascondeva le forme. Altro sospetto forte alla festa di compleanno della primogenita, Stella, anche lì sembrava ci fosse il pancino. A Verissimo l’annuncio ufficiale, non ci sono più dubbi, Vieri sta per diventare di nuovo papà e secondo Costanza Caracciolo impazzirà del tutto. Il motivo è semplice perché c’è anche un altro annuncio, il sesso del bebè: arriva la seconda bimba. Un’altra femmina in casa dell’ex velina di Striscia la notizia.

COSTANZA CARACCIOLO E BOBO VIERI IN ATTESA DI UN’ALTRA BAMBINA

Per la prima volta la moglie di Vieri parla della sua seconda gravidanza. Impossibile ormai nascondere il pancione: “Aspetto una figlia femmina. Siamo felicissimi, non vediamo l’ora!” ha confidato a Verissimo alzando verso l’alto con gioia immensa l’orsetto con la maglietta rosa. “Con due femmine sarà meraviglioso” ha aggiunto certa che Bobo con la prossima nascita impazzirà del tutto.





Stella ha un anno, compiuto il 18 novembre, e della prima gravidanza non ne hanno voluto parlare, adesso ha voluto essere sicura, non le bastavano i classici tre mesi di attesa: “Ci tenevo a essere sicura di tutto prima di annunciarlo perché tre mesi sono troppo pochi. Adesso sono entrata nel sesto mese di gravidanza”. E’ bellissima con le sue forme arrotondate, è così felice dopo il dolore vissuto prima dell’arrivo di Stella. Bobo e Costanza dopo il primo annuncio di dolce attesa hanno perso il loro bambino, questa la motivazione dei silenzi e delle lunghe attese, per paura che tanta felicità potesse svanire.