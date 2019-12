Ilaria D’Amico a Verissimo, la proposta di matrimonio di Buffon non è stata delle migliori (Foto)

Nella puntata di oggi di Verissimo ci sarà anche Ilaria D’Amico (foto) e le anticipazioni del programma condotto da Silvia Toffanin hanno già rivelato parte del racconto della giornalista. Il matrimonio di Gigi Buffon e Ilaria D’Amico così tanto atteso dal gossip potrebbe arrivare presto, lei sta attendendo che il portiere le faccia proposta nel modo giusto. Ha confidato che Buffon glielo ha già chiesto più volte ma che lei desidera la proposta romantica, vuole vivere il sogno di quel momento, insomma lui sembra non essere un gran romanticone ma le nozze ci saranno. Stanno insieme dall’estate del 2014, quella in cui arrivano sulle riviste di gossip i baci, le foto dello scandalo. Dopo 5 anni e un figlio è ovvio che entrambi vogliano sposarsi, Buffon è stato ufficialmente avvisato, Ilaria vuole la neve e il camino e poi tutto il resto.

ILARIA D’AMICO SOGNA PRIMA UNA PROPOSTA DI MATRIMONIO MOLTO ROMANTICA E POI LE NOZZE

Non si accontenta, desidera che il suo compagno sia un vero principe azzurro fino in fondo: “Gigi me l’ha già chiesto tante volte ma in maniera goffa. E io gli rispondo sempre che non si fa così. Vorrei una cosa romantica, con la neve e il camino”. Magari il regalo che desidera potrebbe arrivare proprio sotto l’albero di Natale con la neve fuori e il camino acceso.





Non è tutto perché la famiglia Buffon potrebbe allargarsi ancora di più. Ilaria D’Amico a Verissimo ha commentato le notizie che la vogliono incinta quasi tutte le settimane. Lei non ha mai smentito, non ne sente il bisogno, forse proprio perché un altro figlio lo desidera, ammette che le manca una figlia femmina, è cresciuta in una famiglia di donne e se dovesse arrivare un’altra gravidanza spera che finalmente sia femmina. C’è però anche altro nella sua intervista a Verissimo, non si sente per niente una rovina famiglie.