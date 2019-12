Miriana Trevisan occhi lucidi a Vieni da me: il battesimo del figlio con Pago accanto (Foto)

Miriana Trevisan si è sposata due volte con Pago e a Vieni da me scorrono le immagini del battesimo del loro bambino Nicola, aveva 6, forse 9 mesi (foto). Inevitabile l’emozione nel vedere quei momenti ma l’intenzione di Caterina Balivo è quella di scoprire se è tornato l’amore tra i due ex. Miriana lo ripete più volte ma con estrema dolcezza anche se dispiaciuta che tra lei e il padre di suo figlio non ci sia niente, ma è ciò che vogliono entrambi. Ci hanno provato per due volte ma sono così diversi da non poter stare insieme. Sono molto legati per il loro passato e perché genitori di Nicola, c’è tra loro tanto affetto, sono amici, si confidano le loro rispettive “cose private”. Miriana Trevisan lascia intendere che Pago le ha confidato la sua sofferenza per la fine della storia con Serena Enardu. “Ognuno ha proseguito la sua vita e lui ha veramente sofferto… noi parliamo delle nostre cose private. So che farebbe sognare il nostro amore ma non è così purtroppo”.

MIRIANA TREVISAN E PAGO SI SONO SPOSATI DUE VOLTE MA NON POSSONO STARE INSIEME

“Se ci siamo lasciati per ben due volte vuol dire che siamo proprio diversi”. Il video del battesimo di Nicola l’ha emozionata tanto ma non cede quando parla di Pago, purtroppo i fan possono smettere di sognare, non stanno insieme anche se adesso sono entrambi single. E’ finita anche la relazione tra la Trevisan e Giulio Cavalli. Già il 22 febbraio scorso sempre a Vieni da me era pparsa un po’ confusa sul loro rapporto, infatti ammette che erano in crisi.





Si sono lasciti ma volevano essere sicuri che fosse finita prima di dirlo pubblicamente. Sono stati due anni di “una storia interessante” ma non sono mancate le difficoltà. Cavalli vive sotto scorta e Miriana per un periodo ha dovuto anche cambiare casa, trasferirsi in un luogo più sciuro, per fortuna era un falso allarme. Oggi è serena, single, mamma felice, donna bellissima.