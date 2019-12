Chiara Biasi o Chiara Nasti? Gaffe di Barbara D’Urso a LIVE Non è La D’Urso

Una sonora gaffe in diretta per Barbara D’Urso! La conduttrice si è trovata ad annunciare una delle sue ospiti… scambiandola per tutt’altra persona: è stato necessario l’intervento degli autori della conduttrice per farle capire che si stava sbagliando. Tutto questo in diretta televisiva sotto le telecamere del talk show LIVE Non è La D’Urso, andato in onda lo scorso 9 dicembre 2019.

Ma come sono andati esattamente i fatti? Facciamo un piccolo passo indietro e riviviamo, momento dopo momento, l’incredibile gaffe commessa dalla conduttrice e dalla sua stessa ammissione di colpa arrivata poco dopo…

Barbara D’Urso confonde Chiara Nasti per Chiara Biasi

Tutto è scoppiato in apertura di uno degli spazi di discussione dedicato ai vip caduti in disgrazia e agli influencer in grado di guadagnare facilmente cifre importanti. Fra gli ospiti convocati a rappresentare il mondo degli influencer ci sono Taylor Mega, Denis Dosio e Chiara Nasti.





Barbara D’Urso introduce subito ai suoi telespettatori Chiara Nasti raccontandola come “il caso della settimana”. La fashion blogger partenopea sorride e ringrazia pur non capendo a cosa si riferisse la conduttrice. La padrona di casa alludeva al caos fatto scoppiare da Le Iene dopo lo scherzo fatto a Chiara Biasi, a causa della sua infelice dichiarazione: “io per 80 mila Euro non mi alzo nemmeno dal letto”. Ma questa polemica riguardava per l’appunto Chiara Biasi, non Chiara Nasti presente in studio.

In studio, gli autori di Barbara D’Urso le hanno fatto vari cenni cercando di farle capire che la Chiara in studio non era quella dello scherzo de Le Iene. In seguito, compresa la gaffe, è corsa hai ripari: “Io ho confuso le due Chiara? Quindi è meglio che io cada in una botola! Allora, amici di Twitter, io… non ho capito niente! Ok?”.

Il momento di impasse è stato superato da Barbara D’Urso cambiando subito argomento e lanciando in fretta e furia uno dei tanti servizi “choc” sul tema dei personaggi famosi caduti in povertà.

Certo, fa un po’ specie pensare che Barbara D’Urso – conduttrice ma soprattutto autrice del suo stesso programma – non conosca le identità dei vari personaggi che ospita nei suoi studi…