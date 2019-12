Fabio Macellari da calciatore a panettiere: il racconto della nuova vita a Live-Non è la d’Urso

Ieri sera, lunedì 9 dicembre 2019, è andata in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. Tra i tanti argomenti e gli ospiti dell’appuntamento settimanale con il programma condotto da Barbara d’Urso c’è stato anche Fabio Macellari. Macellari ha voluto raccontare al pubblico di Live – Non è la d’Urso la sua nuova vita: da calciatore a panettiere e, a delle volte, anche taglialegna. Fabio Macellari ha giocato in importanti squadre di calcio italiane tra cui anche l’Inter ma è riuscito a spendere tutto, tant’è che adesso fa dei lavori totalmente diversi da quello che lo hanno reso celebre.

Fabio Macellari a Live, prima calciatore, adesso fa il pane e taglia erba: il motivo

L’ex calciatore dell’Inter ha mostrato ai telespettatori del programma di Canale 5 la sua nuova vita, quello che fa adesso, dalla preparazione del pane fino al lavoro in bosco e all’impegno nel tagliare l’erba: dal campo della serie A al campo di casa sua, così come dice anche la stessa giornalista di Live nella clip mandata in onda. Fabio Macellari fa tutto questo perché è riuscito a spendere tutto quello guadagnato con il calcio. “Quando sei giovane non ti rendi conto della fortuna che hai perché i guadagni sono tanti” ha affermato Fabio Macellari confessando di aver fatto la bella vita e di aver esagerato. Macellari ha detto dalla d’Urso di essere sempre stato un uomo dal cuore buono e per questo la sera offriva lui. “Quando smetti di giocare e scendi di categoria poi i soldi finiscono” ha affermato l’ex calciatore a Live – Non è la d’Urso.

Live, Fabio Macellari dopo il calcio: il racconto degli scivoloni e della droga

Fabio Macellari ha però fatto anche degli scivoloni in passato facendo uso di droga. “Se non fossi stato a sbattere la testa mille volte… Alla fine o capisci che devi ricominciare da zero, hai degli affetti e ricominci a lavorare, o altrimenti muori” sono state le parole di Fabio Macellari a Live – Non è la d’Urso.