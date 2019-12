Antonella Clerici, annullato Sanremo Young ma nelle sue parole non c’è amarezza (Foto)

Negli ultimi giorni gira voce che Sanremo Young, il programma di Antonella Clerici, non vedrà la terza edizione ma in realtà era una scelta della Rai già nota (Foto). La mazzata per la conduttrice c’era già stata con la presentazione dei palinsesti Rai quindi niente di nuovo anche se in tanti continuavano a sperare di rivedere la Clerici subito dopo il festival di Sanremo con il talent dei giovanissimi, soprattutto dopo la vittoria di Sofia a X Factor. Nessun malumore da parte di Antonella che da tempo ha accettato con saggezza le decisioni altrui ma allo stesso tempo ha anche commentato che lei e Teresa De Santis non sono di certo in guerra. Il suo Zecchino d’Oro è stato un successo nelle ore pomeridiane, in prime time avrebbe meritato di più, magari se la finale fosse andata in onda durante le feste di Natale. E’ comunque soddisfatta ma in attesa, come lo sono i suoi fan. Sanremo Young sembra ormai certo che non ci sarà, non si può mettere in piedi una trasmissione, un reality, in poco tempo. Così come sembra che Antonella Clerici sarà accanto ad Amadeus sul palco del festival in una delle serate della kermesse canora.

ANTONELLA CLERICI CON LA RAI DI CONCRETO NON C’E’ ANCORA NULLA

Dopo la conferenza stampa per Lo Zecchino d’Oro ancora una volta sono le parole della conduttrice a riportare la serenità anche quando parla di Teresa De Santis, il direttore di Rai 1: “Abbiamo probabilmente punti di vista diversi, ma penso che ci incontreremo nei prossimi giorni per fare qualcosa in primavera, come abbiamo concordato. Di concreto non c’è ancora nulla, vediamo se abbiamo delle idee simili e possibili su qualcosa da fare in aprile-maggio”.





Ha più volte confidato che le piacerebbe tornare al programma dei bambini: “Naturalmente riveduto e corretto, e poi ho delle idee in testa ben precise. Vorrei però fare una cosa in sintonia con il mio mondo e per una volta sentirmi un po’ a casa e non sempre sperimentare, sperimentare, sperimentare…”. E’ pronta all’ascolto di chi ha magari idee geniali ma anche lei ha le sue dettate dalla grande esperienza e dall’amore per il suo pubblico.