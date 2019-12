Alessandra Amoroso, regalo natalizio per la Big Family: in onda tutto il giorno su Italia 1

Alessandra Amoroso non può davvero fare a meno di fare delle sorprese al suo pubblico, la sua Big Family. Appena qualche ora fa ha sorpreso tutti annunciando l’uscita di un nuovo singolo Immobile 10+1. Il brano è stato il primo successo della cantante e dopo undici anni ha deciso di ricantarlo. “Una canzone che ha segnato la mia vita e quella di tante persone. Una canzone che unisce me e la gente che mi ha sostenuta da sempre. La canzone che ho voluto ricantare perché siamo cresciuti, sì, ma mai cambiati e spero che sarà ancora una volta un modo tutto nostro di stare insieme attraverso la musica. La canzone che 10 + 1 anni fa mi ha dato la possibilità di essere chi sono oggi“ ha scritto la Amoroso sui social.

Il nuovo singolo Immobile 10+1 sarà disponibile ovunque a partire da venerdì 20 dicembre 2019. Ma questo non è certo l’unico regalo che Alessandra Amoroso ha deciso di fare ai suoi fan.

Alessandra Amoroso invade Italia 1 il 23 dicembre: tutti i programmi dove ci sarà

Alessandra Amoroso ha trovato un modo, proprio come canta in un suo pezzo, di essere ancora più presente per la sua Big Family nel periodo natalizio. Lunedì 23 dicembre 2019, infatti, l’artista salentina invaderà il palinsesto di Italia 1. Il promo simpatico e originale è stato pubblicato da Sorrisi e Canzoni e ha già fatto impazzire la Big Family: Alessandra seduta alla scrivania della direttrice di Italia 1 Laura Casarotto. La Amoroso sarà la protagonista indiscussa della programmazione della rete Mediaset per festeggiare i suoi dieci anni di carriera, anche se in realtà ne ha già festeggiati undici! Sandrina lancerà tutti i programmi di Italia 1 a partire dal primo mattino del 23 dicembre. Partirà infatti con i cartoni animati, passerà per il nuovo episodio de I Simpson e immancabilmente anche per Studio Aperto e il Meteo. La cantante lancerà anche gli appuntamenti pomeridiani con le serie tv. E proprio dal pomeriggio le sorprese si faranno sempre più incredibili per la sua famiglia di fan.

Alessandra Amoroso protagonista su Italia 1: nuovo videoclip in anteprima e lo speciale la sera

Alle ore 18.25 del 23 dicembre, sempre su Italia 1, andrà in onda il nuovo videoclip di Alessandra Amoroso, proprio quello del singolo Immobile 10+1. Sarà un momento davvero molto speciale per Alessandra e il suo pubblico che rivivranno le emozioni di undici anni fa ma con una nuova veste e con un video che lascerà tutti senza parole. Nella prima serata di Italia 1 andrà poi in onda 10 anni di Alessandra Amoroso – 10, IO, NOI, uno speciale dedicato alla cantante e alla sua Big Family. Si tratta nello specifico del concerto tenutosi al Forum di Assago durante l’ultimo tour, il 10 tour. 10 anni di Alessandra Amoroso – 10, IO, NOI sarà poi arricchito dai racconti di Alessandra. Dal rapporto con la famiglia, a quello magico con i fan ripercorrendo tutta la sua carriera. Non mancheranno le prove con il fanclub, il backstage e contenuti esclusivi.

Non ci resta allora che attendere il 23 dicembre per passare una intera giornata in compagnia di Alessandra Amoroso!