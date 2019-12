Live-Non è la d’Urso, Aida Nizar vs Violeta Mangrinan: volano parole… e gestacci!

Ieri, lunedì 16 dicembre 2019, è andata in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. Tanti momenti hanno animato la trasmissione condotta da Barbara d’Urso e tra questi anche un siparietto tra Aida Nizar e Violeta Mangrinan. La prima si è fatta conoscere in Italia per la partecipazione al Grande Fratello e ai bagni nelle fontane romane, la seconda per un video troppo intimo con Fabio Colloricchio, attuale fidanzata anche lui ospite a Live, durante L’Isola dei Famosi spagnola. Aida Nizar, in collegamento, ha subito attaccato Violeta Mangrinan e Fabio proprio per il video che ha fatto il giro del web. Tra la Nizar e la fidanzata di Colloricchio è stato subito scontro.

Aida Nizar e Violeta Mangrinan litigano pesantemente a Live – Non è la d’Urso

Violeta Mangrinan non è stata certo zitta dopo la partenza di Aida Nizar sul noto video. “Sono cresciuta vedendo questa faccia da ridicola in televisione. In Spagna non è nessuno” si è difesa Violeta Mangrinan. La fidanzata di Fabio Colloricchio si chiede come la Nizar sia riuscita a trovare lavoro in Italia ma non si limita alle parole. Violeta fa una linguaccia ad Aida con successivo gesto con il dito medio. A questo punto è la conduttrice Barbara d’Urso a intervenire e sgridare la Mangrinan. “Violeta è una vergogna” ne ha approfitta allora Aida Nizar che ha ribadito più volte che la fidanzata di Fabio Colloricchio dovrebbe vergognarsi.

Scontro da Aida Nizar e Violeta Mangrinan a Live: interviene Fabio Colloricchio

Aida Nizar ha attaccato Violeta perché non parla ancora bene l’italiano. A questo punto però è proprio Fabio Colloricchio a intervenire dopo le parole di Aida Nizar nei confronti della sua fidanzata Violeta Mangrinan. “Tu non puoi parlare di educazione, sei la meno indicata” dice l’ex volto noto di Uomini e Donne alla Nizar. Barbara d’Urso ha deciso di dare un mese di tempo a Violeta Mangrinan per imparare meglio l’italiano e per diventare poi opinionista fissa nei suoi programmi. Lo scontro tra Aida Nizar e Violeta è durato davvero molto a lungo e se la Mangrinan dovesse davvero diventare opinionista di Barbara d’Urso il siparietto tra le due potrebbe ripetersi con facilità!