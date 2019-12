Taylor Mega vs Antonella Elia: dito medio a LIVE Non è La D’Urso

Dopo l’accesa litigata negli studi di CR4 La Repubblica delle Donne, Barbara D’Urso ha riunito Taylor Mega e Antonella Elia nello stesso studio per un nuovo confronto. Al centro del dibattito ci sono gli scatti senza veli del calendario di Taylor Mega fatto – dice la bionda influencer – per un intento nobile: sensibilizzare a combattere la violenza sulle donne. Un abbinamento, quello nudità-violenze, forse non proprio così calzante tanto che Antonella Elia gliene ha dette di tutti i colori…

Antonella Elia e Taylor Mega hanno ripreso a punzecchiarsi negli studi di Barbara D’Urso memori di quanto accaduto pochi giorni fa su Rete Quattro. Ad aprire le danze è la sferata Elia: “Combattere la violenza sulle donne con un calendario nuda è un ossimoro. È come fott*re per la verginità. È una contraddizione pazzesca. Un corpo nudo è provocante…”. La piccata replica della influencer non è mancata…





Taylor Mega vs Antonella Elia: il dito medio della influencer

In tutta risposta, Taylor Mega risponde in maniera piccata ad Antonella Elia: “Ma le foto nuda le hai fatte anche tu, giusto? Ah, e ti consiglio di depilarti ora!“. “Le mie erano foto private, che non dovevano uscire ma che un fotografo ha venduto ai giornali dopo decenni…” – spiega l’opinionista- “Tu invece fai praticamente cyber-sex. Se lotti contro la violenza delle donne non puoi esporre il capezzolo o il c*lo; dovresti esporre l’intelligenza, le parole…”.

La discussione continua a Taylor Mega continua ad alzare la cresta: “Tu dovevi venire qui e chiedere scusa a me, e a tutte le ragazze. Poi dovresti anche ringraziarmi perché ti ho riesumata, prima dell’altro giorno non ti conosceva nessuno della mia generazione!“. Una affermazione che riceve presto una smentita da parte di Barbara D’Urso.

“Tu non stai combattendo la violenza sulle donne” – chiosa la Elia – “Ti dovresti vergognare: tu aiuti i ragazzini a farsi le p*ppe!“. Francesismi a parte, lo spazio si conclude con il momento sentiment: a ricevere più Mi Piace è la influencer; l’opinionista con più non mi piace è proprio la Elia. Nella confusione, Taylor Mega gioisce di questo risultato facendo un vistoso dito medio ad Antonella Elia. Il gestaccio viene inquadrato chiaramente mentre Barbara D’Urso introduce lo spazio seguente.