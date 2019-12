Al Bano a Porta a Porta non riesce a parlare della figlia: “La vita ti dà e ti toglie”

Ospite ieri sera a Porta a Porta Al Bano Carrisi ha ovviamente ricordato mamma Jolanda, ha cantato uno dei brani che ha scritto per lei, ha ripercorso la sua vita, la loro vita ma è alla domanda su sua figlia Ylenia che non è riuscito a dire niente. La madre di Al Bano è volata via da pochi giorni, è forte il dolore perché era la donna della sua vita, era il suo punto fermo, intorno a lei ruotava tutta la famiglia, ma non può essere la sofferenza più forte. Purtroppo sappiamo tutti che Al Bano e Romina Power ormai tanti anni fa hanno perso una figlia, la loro primogenita. Lui crede sia morta e che i suoi ultimi giorni risalgano a quelli delle ultime notizie. Per Romina è diverso, lei non si è mai rassegnata, è convinta che Ylenia sia ancora viva, continua a cercarla soprattutto attraverso i social. Bruno Vespa prova a legare le due scomparse, i due dolori, alle spalle di Al Bano appare una foto con i due primi piani di mamma Jolanda e Ylenia, adesso sono loro due i suoi angeli.

AL BANO CHIEDE A BRUNO VESPA DI CAMBIARE ARGOMENTO

Vespa sottolinea che se lui ha fatto dichiarare la morte della figlia per Romina è tutto diverso. Al Bano fatica a parlare, non ha più lacrime da versare ma la sofferenza è sempre immensa. Confida che vorrebbe che Romina avesse ragione ma lui è più concreto e razionale, i fatti dicono ben altro e lascia la sua ex moglie nella speranza che davvero accada un miracolo.





Poche parole e il cantante chiede al padrone di casa di cambiare argomento. Non ha mai parlato in un’intervista di sua figlia spiegando dettagli e momenti atroci. Solo nel documentario che lo riguarda andato già in onda sulle reti Mediaset tirò fuori le sue pene, la certezza di avere fatto tutto per sua figlia e di avere anche capito il suo tormento, ma non c’è stato niente da fare. “La vita ti dà e la vita ti toglie” commenta Al Bano che di amore ne ha ricevuto tanto ma poi arriva il momento di dovere pagare il conto.