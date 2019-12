Rai1 torna a sorridere: gli ascolti del sabato sera sono tutti per I soliti Ignoti-Speciale Telethon, battute le repliche di Tu si que vales

Dopo una tre giorni da dimenticare, con ascolti davvero pessimi per Rai 1, si torna a sorridere con un ottimo risultato in prime time che fa anche bene al cuore. Lo diciamo non per i vertici Rai, ma perchè la puntata speciale de I soliti Ignoti in onda ieri 21 dicembre 2019, era dedicata alla raccolta fondi per la ricerca, una puntata speciale per Telethon. E il fatto che sia stata seguita da oltre 4 milioni di persone ci fa un enorme piacere perchè significa che di certo le donazioni saranno andate bene! E se state leggendo il nostro articolo dedicato agli ascolti tv di ieri ricordatevi anche una cosa importante: DONARE.

Tornando alla nostra analisi nuda e cruda, possiamo dire che per Rai 1 la missione è stata abbastanza semplice, considerato il fatto che Mediaset, per questo sabato natalizio, ha scelto di non dare battaglia al competitor, dopo aver portato a casa oltre due mesi di vittorie schiaccianti grazie a Tu si que vales, anche in questa edizione in stato di grazia. Era prevedibile che la Rai ieri sera potesse battere Canale 5 visto che sulla rete ammiraglia Mediaset erano previste le repliche di Tu si que vales con un album dedicato alle migliori esibizioni.

Ma vediamo i numeri.

GLI ASCOLTI TV DEL 21 DICEMBRE 2019: ECCO I DATI AUDITEL DI IERI

Rai 1 torna a respirare dopo i tre giorni da incubo con ascolti inferiori ai 3 milioni di spettatori per tre serate consecutive.

I Soliti Ignoti Il Ritorno – Speciale Telethon 4.046 .000 spettatori pari al 19.8% di share. Su Canale 5 L’album di Tú Sí Que Vales 2.906.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Rai2 NCIS 1.178.000 spettatori pari al 5.4% di share e Instinct è stato seguito da 757.000 spettatori (4.1%). Su Italia 1 Mamma ho preso il morbillo ha intrattenuto 1.382.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Città Segrete 1.304.000 spettatori pari ad uno share del 7.2%.

Da non sottovalutare anche gli ascolti di Italia 1 e Rai 3 che si danno battaglia per il terzo posto sul podio mentre Rai 2 cede il passo.

Su Rete4 U.S: Marshals – Caccia senza tregua totalizza un a.m. di 626.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Atlantide – USA contro John Lennon 365.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Su Tv8 Natale a Rock Mountain 420.000 spettatori con il 2%. Su Nove Frozen Planet 251.000 spettatori e l’1.3% di share.