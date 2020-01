Sal De Riso commosso dalle parole della figlia mentre prepara la torta per La prova del cuoco

Occhi pieni di lacrime oggi per Sal De Riso che a La prova del cuoco ha ascoltato il messaggio di sua figlia Anastasia (foto). Un legame molto forte tra il maestro che da tanti anni seguiamo nel famoso cooking show e sua figlia, ma è lo stesso legame che ha con il figlio Antonio. Due ragazzi speciali e infatti Anastasia parla per entrambi. “Faccio una vita sregolata” aveva appena confidato De Riso parlando del suo lavoro e di quanto tempo gli porti via, lontano dalla sua famiglia. Sua figlia l’avevamo già conosciuta in una vecchia puntata de La prova del cuoco, bellissima e dolcissima, innamorata di suo padre, fiera del suo lavoro. “Anastasia mi vede pochissimo, molto poco, come tutta la mia famiglia” il tempo di dire queste parole e il video messaggio in un attimo lo ha commosso.

IL MESSAGGIO DI ANASTASIA PER IL SUO PAPA’, SAL DE RISO

“Papà come stai? Sto facendo questo video per dirti che mi manchi e non vedo l’ora di stare con te, con mamma, con Antonio. Soprattutto voglio dirti che lo so che in questo periodo sei molto impegnato e sei più al lavoro che a casa, però devi stare tranquillo perché siamo consapevoli che lo fai per il nostro bene. Ti voglio bene” ha concluso Anastasia lasciando davvero senza parole De Riso, come lui stesso ha commentato.





Elisa Isoardi ha aggiunto che Anastasia è davvero molto orgogliosa di lui: “Dicono che sei il suo Dio”. Non ha dubbi il maestro: “Spesso me lo dice e me lo scrive e questo per un genitore è molto bello, ma anche Antonio è uguale, ho due figli veramente belli”. Poi prosegue con la sua torta all’italiana prima che le lacrime gli impediscano di vedere.