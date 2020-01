Niente soap il 6 gennaio 2020: la programmazione di Canale 5 per la Befana

Che cosa vedremo il 6 gennaio 2020 in tv su Canale 5? La programmazione è ancora speciale e infatti il giorno della Befana non andranno in onda su Canale 5 le soap ma vedremo un palinsesto “impegnato” di cose natalizie. La programmazione di Canale 5 tornerà alla normalità il 7 gennaio 2020 quando tutti i programmi del day time riprenderanno a pieno ritmo.

E adesso vediamo quella che sarà la programmazione di Canale 5 per la Befana.

PALINSESTO 6 GENNAIO 2020 CANALE 5: ECCO COME CAMBIA LA PROGRAMMAZIONE

Ancora ferie per Mattino 5, al posto del programma di Federica Panicucci e Francesco Vecchi andrà in onda il film Il quarto Re.

Alle 11 niente repliche di Forum. Va in onda il film Una telecamera per due. E si resta sui film dedicati al Natale e non solo, anche nel pomeriggio di Canale 5. Nel giorno della Befana infatti non andranno in onda le soap. Alle 14, subito dopo il Tg, sarà possibile seguire il film Storia di inverno. A tal proposito vi ricordiamo che le soap torneranno in onda il 7 gennaio con lo schema classico: si inizierà con Beautiful, poi arriverà Una vita e dopo Uomini e Donne vedremo Il segreto.

Alle 16,20 circa del 6 gennaio 2020 andrà in onda il film Natale a 4 zampe.

Spazio poi a Paolo Bonolis che apre il 2020 alla grande con la nuova edizione di Avanti un altro. Il quiz di Canale 5 andrà in onda anche nel giorno della Befana.

In fascia access prime time arriva una nuova puntata di Striscia la notizia che andrà regolarmente in onda. La serata del sei gennaio 2020 si chiude con Pinocchio il film con Benigni protagonista.

Dal 7 gennaio 2020 la programmazione di Canale 5 torna alla normalità: vedremo Forum, Mattino 5, Pomeriggio 5, Uomini e Donne e le amatissime soap della rete! Vi auguriamo di passare questi ultimi giorni di festa in pace e serenità.