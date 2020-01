La pupa e il secchione e viceversa da stasera su Italia 1: chi sono pupe-pupi, secchioni-secchione

E’ tutto più che pronto per il grande ritorno in tv de La pupa e il secchione che, in questa nuovissima edizione presenterà molte novità e una parte già dal titolo. Il programma di Italia 1 andrà infatti in onda a partire da questa sera alle 21.10 come La pupa e il secchione e viceversa. Che cosa vuol dire? Che ci saranno anche pupi e secchione! La conduzione è affidata a Paolo Ruffini ma accanto a lui vedremo pure la simpaticissima Francesca Cipriani che a La pupa e il secchione ha partecipato già come concorrente. E a proposito di concorrenti… Andiamo subito a vedere chi sono pupe, pupi, secchioni e secchione di questa nuova edizione del programma.

La pupa e il secchione e viceversa: chi sono le coppie della nuova edizione?

Saranno otto le coppie che prenderanno parte a La pupa e il secchione e viceversa. Dobbiamo specificare che sei coppie saranno composte, come da tradizione, da una pupa e un secchione. Le ultime due coppie saranno invece una novità assoluta per il programma perché saranno formate da un pupo e una secchiona. Al momento non è ancora possibile sapere come sono composte tutte e otto le coppie ma possiamo dirvi sicuramente qualcosa in più su tutti i concorrenti in gara.

La pupa e il secchione e viceversa: ecco tutti i volti che vedremo in questa nuova edizione

Partiamo subito dai secchioni e quindi da Giovanni Tobia De Benedetti, Roma, classe ’96, amante del cinema e del pianoforte. Dario Massa: è un giovane game designer, esperto di enigmistica e di giochi da tavolo. Non è la prima volta in tv per Dario perché ha già partecipato a Ciao Darwin 8 nella categoria Cime di Rape. E la stessa cosa vale anche per Lorenzo De Laurentis che è anche il vincitore del premio Brain 2018. Tra i secchioni anche: lo studente Giovanni Boni, il maestro di scacchi Andrea Santagati e il conte, soprannome di Raffaello Mazzoni, un ricercatore medico che ha anche partecipato a Take me out, edizione al maschile. Grande curiosità poi per le due secchione donne. La prima si chiama Maria Assunta Scalzi, viene dalla Calabria, ha soli 24 anni ma è già una professoressa laureata in filologia moderna. L’altra secchiona è invece Florencia Lourdes Genn, anche lei professoressa ma laureata in chimica e in tecnologie farmaceutiche. E’ argentina ma vive in Italia, a Treviso.

E per quanto riguarda pupe e pupi? Il primissimo nome svelato e che sicuramente ricorderà qualcosa al pubblico di Mediaset è quello di Mariano Catanzaro. Lui è un noto influencer celebre anche per la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatore ma anche come tronista. Catanzaro è famoso anche per la sua vecchia storia d’amore con Emanuela Tittocchia. E l’altro pupo? Si chiama Stefano Beacco, è di Milano, stripper e molto appassionato di body building e macchine. Per quanto riguarda le pupe donne dovremmo ritrovare, invece, Sophia Galazzo anche lei ex volto noto di Uomini e Donne. E poi: Veronica Valà e Federica Vesce, ex single di Temptation Island, ed Asia Valente che ha partecipato all’ultima edizione di Saranno Isolani.