Milly Carlucci a La prova del cuoco: tutti vogliono le felpe del Cantante Mascherato (Foto)

Stasera con Milly Carlucci inizia una nuova avventura: in prima serata c’è la prima puntata del Cantante Mascherato (foto). Per promuovere il programma anche oggi abbiamo visto la conduttrice passare da un programma all’altro, da La prova del cuoco a Vieni da me. Qualche indizio in più, la curiosità sempre più alta e le felpe del Cantante Mascherato che sembra siano richiestissime. In effetti l’idea di indossare una maglia con la scritta “Non parlarmi” è carina, ci protegge dagli indiscreti, da chi ci disturba con le domande nelle nostre giornate storte. Non è una novità, niente di così originale perché da tempo sia in inverno che in estate i negozi di abbigliamento offrono magliette con parole più o meno carine, la più famosa tra tutte i giorni della settimana. Per Milly Carlucci è già un successo, anche se le felpe non sono in vendita in tanti le vorrebbero per indossarle in ufficio e magari a breve un brand provvederà alla richiesta.

MILLY CARLUCCI ANCHE A LA PROVA DEL CUOCO CONFERMA CHE è TUTTO TOP SECRET

Il mistero è al centro di tutto il programma, il Cantante Mascherato non lo conosce nessuno. I protagonisti girano sempre con maschera e felpa, anche quando l’autista va a prenderli entrano nel mezzo di trasporto al riparo con tende da occhi indiscreti. Tra quattro settimane sapremo chi sono i personaggi famosi che si nascondono dietro le bellissime maschere, questa sera scopriremo il primo.

MILLY CARLUCCI A VIENI DA ME RIVELA QUALCOSA IN PIU' DEL SUO NUOVO E MISTERIOSO PROGRAMMA





La prima maschera che stasera si mostrerà a tutti dovrà purtroppo abbandonare il gioco. Anche Elisa Isoardi non vede l’ora di saperne di più. Speriamo che il risultato non deluda le aspettative di tutti. C’è grande curiosità intorno a Milly Carlucci e le sue maschere. Tutti vogliono saperne di più.