A Domenica Live il 12 gennaio in esclusiva la verità sulla scomparsa di Luigi Favoloso: cala il sipario

Quello che sta succedendo in questi giorni è davvero molto bizzarro. Chiaramente, visto che si è parlato di una scomparsa, con tanto di denuncia e visto che una mamma è andata in tv da Rai a Mediaset a piangere preoccupata per la scomparsa di un figlio, i toni sono stati quelli di preoccupazione, per la storia di Luigi Mario Favoloso. Con le novità che arrivano però da Torre del Greco, e in particolare ci riferiamo al fatto che la madre dell’imprenditore abbia ritirato la denuncia di scomparsa, sembrano cambiare le carte in tavola. Sembra quasi che i dubbi, avuti da tantissime persone, si stiano per tramutare in qualcosa di certo: una storia inventata solo per visibilità? E’ quello che hanno ipotizzato in molti sin dall’inizio di questa storia, anche amici di Favoloso, come il personal trainer Natan o Angelo Sanzio, ex concorrente del Grande Fratello nella stessa edizione di Luigi.

A DOMENICA LIVE LA VERITA’ SULLA SCOMPARSA DI LUIGI MARIO FAVOLOSO

Vogliamo credere che anche la mamma del Favoloso sia una vittima di questa triste vicenda e che Luigi abbia approfittato in qualche modo anche della sua buona fede per mettere in piedi tutto questo teatrino. Del resto lui si è solo allontanato, gli altri sono andati in tv per cercarlo. E tutto questo lo stiamo dicendo oggi per un motivo.

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 10 gennaio 2020 infatti, Barbara d’Urso ha annunciato, dopo aver trattato nuovamente in puntata il caso, che a Domenica Live si farà finalmente chiarezza su questa storia. Se si hanno documenti, prove e altro, perchè si deve aspettare domenica per arrivare al dunque? Perchè non raccontare quello che è realmente successo subito? Ci sono famiglie in cui si soffre davvero per l’allontanamento di una persona cara, per la scomparsa di un parente o di un amico. Ci sono genitori che cercano i loro figli da anni, ci sono mariti che cercano le loro mogli, donne che cercano i padri dei loro figli. Perchè annunciare che nella puntata di Domenica Live del 12 gennaio 2020 ci sarà finalmente la verità? Questa verità, visto che di cronaca si è trattato, non doveva essere data seduta stante?

Ed ecco quindi che torniamo a credere che in fondo, tutti sapessero che Luigi Mario stava bene, che si forse si era allontanato per stare da solo in un momento di fragilità ma che mai avrebbe compiuto un gesto estremo. Dalla cronaca al gossip in pochi secondi e immaginiamo, ahinoi, che questa stori aterrà ancora banco, che Luigi avrà spazio in tv e che forse Nina Moric avrà modo di raccontare la terribile cosa successa prima della scomparsa del suo ex fidanzato.