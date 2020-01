Ascolti tv, Il cantante mascherato vs Grande Fratello VIP 4: la sfida più accesa del momento

E’ sicuramente la sfida più interessante del momento e oggi, dopo aver visto la prima puntata de Il cantante mascherato, possiamo anche sbilanciarci in merito alla qualità dei due programmi offerti da Rai e Mediaset. Nella sfida agli ascolti tv del 10 gennaio 2020, da un lato un format totalmente nuovo, super pubblicizzato che fa giocare grandi e piccini davanti alla tv ( e che pensate, finisce persino a mezzanotte). Dall’altro un format ormai forse superato dalla storia, che nella seconda puntata si gioca già due cartucce esterne sulle quali forse si sarebbe puntare più in là. Quella tra il Grande Fratello VIP 4 e Il cantate mascherato è una sfida inedita che per la prima volta arriva anche al giudizio del pubblico. E oggi, in attesa dei dati auditel relativi al prime time di ieri, proviamo anche a capire cosa succederà.

La grande curiosità del pubblico rispetto al format di Rai 1 potrebbe aver davvero catalizzato l’attenzione. Va detto che Alfonso Signorini in sequenza si è “sparato” due storie niente male, di quelle che al pubblico di Canale 5, ai fedelissimi, generalmente piacciono molto. Prima il confronto tra Pago e Serena Enardu che, a differenza di quanto accadeva questa estate, vede la sarda uscire con le ossa rotte. Come era successo già questa estate invece, Pago fa un’altra ottima figura davanti agli italiani. Il confronto arriva subito: alle 22 stiamo già assistendo al faccia a faccia. Il pubblico poi decide di non dare a Serena Enardu, e c’era da aspettarselo, la possibilità di restare in casa. Meglio lasciare Pago libero, magari di avvicinarsi a un’altra concorrente, le dinamiche sono di certo più interessanti con la Enardu fuori, che dentro. Poi secondo faccia a faccia, quello tra Imma Battaglia e Licia Nunez che, nonostante tutto quello che le due abbiano da dire, grazie alla richiesta di Signorini, si svolge persino con toni pacati. Non urlare e non accavallarsi in tv diventa magicamente possibile.

Tutto il resto è roba vecchia: ingressi, giochi, cose già viste di cui ormai il pubblico, potrebbe essere stanco.

ASCOLTI TV 10 GENNAIO 2020: I DATI AUDITEL DELLA PRIMA PUNTATA DE IL CANTANTE MASCHERATO

La prima puntata dello show di Rai 1 ci fa capire che Milly Carlucci è bravissima anche in questa occasione. Purtroppo però ha toppato con la scelta di una giuria moscetta. La Pastorelli un disastro ad esempio …Il programma potrebbe funzionare, il problema è che, come nel caso della Berti, la prima eliminata di ieri, la voce era davvero molto riconoscibile. Dopo la curiosità iniziale della prima puntata il pubblico potrebbe abbandonare la nave. Succederà?

I numeri 4,4 milioni di spettatori per la prima puntata partita intorno alle 21,35 e terminata intorno alla mezzanotte. 20,9 % di share per il programma di Rai 1.

ASCOLTI TV 10 GENNAIO 2020: I DATI AUDITEL DELLA SECONDA PUNTATA DE IL GRANDE FRATELLO VIP 4

Le strade in questo caso sono due: dopo un esordio non troppo esaltante, il GF VIP 4 potrebbe incassare ascolti in linea con quelli del mercoledì o soccombere sotto i dati di Rai 1, vedremo che cosa succederà, manca pochissimo all’arrivo dei Dati Auditel di ieri .

Media di 2,9 milioni di spettatori per il GF VIP che ha chiuso all’una e mezza di notte. Assurdo.

Restiamo in attesa del dato in sovrapposizione vista l’abissale differenza di orari tra i due programmi.

IL DATO IN SOVRAPPOSIZIONE

4.413.000 20,87% per la prima puntata de Il cantante mascherato; 3.299.000 15,60%. per la seconda puntata del GF VIP 4