Record di ascolti per C’è posta per te: la prima puntata del 2020 tra le migliori di sempre

Non c’è molto da dire ma allo stesso tempo potrebbero scorrere fiumi di inchiostro per parlare di colei che realmente ha cambiato il mondo della televisione influenzandolo come non mai in questi anni ( forse i lettori del Corriere della sera si sono distratti un attimino in alcune circostanze). Parliamo chiaramente dell’unica donna capace di portare su Canale 5, nel prime time disastroso, SEI MILIONI di spettatori. Parliamo di Maria de Filippi che, dopo aver regalato alcune tra le poche serate vincenti della rete con Tu si que vales ancora una volta miglior programma della prima parte della stagione di Canale 5, parte alla grande con un 2020 da record. Dopo don Matteo solo Maria de Filippi con il 20 % di share, il che la dice lunga sull’importanza che queen Mary ha per la rete.

La prima puntata di C’è posta per te in onda l’11 gennaio 2020 non solo è da record, con oltre il 30% di share in una serata durante la quale la concorrenza c’è e si fa sentire ma registra anche, uno dei migliori dati di sempre per una prima puntata. Fa meglio anche dello scorso anno, quando la partenza era già stata da record. Se su Rai 1 i miracoli li fa Don Matteo, su Canale 5 arriva direttamente il tocco “mariano” per registrare numeri che la prima rete Mediaset si sogna in altre circostanze. E pensare che in altre occasioni ci si esalta con 2 milioni di spettatori parlando di curve e numeri pazzeschi, cosa dovrebbe fare Maria con i dati della prima puntata di C’è posta per te? Non farà nulla perchè i grandi professionisti non hanno bisogno di auto esaltarsi da soli, ci pensano i numeri a parlare per loro.

Vediamo i numeri.

ASCOLTI TV 11 GENNAIO 2020: C’E’ POSTA PER TE DA RECORD

Con oltre 5,9 milioni di spettatori e il 30% di share C’è posta per te vince la serata.

Per Meraviglie invece arriva il 17,6 % di share con un calo rispetto alla passata settimana. Il programma di Alberto Angela resta un fiore all’occhiello per Rai 1 che fa bene a proporlo al sabato sera ben sapendo però che offrendo una valida alternativa perdere in ogni caso, una grossa fetta di pubblico. I numeri nel dettaglio: 3.831.000 di spettatori per la seconda puntata di Meraviglie. Numeri che va detto, restano comunque eccellenti considerato il genere di programma.