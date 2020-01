A Detto Fatto chiamata in diretta per Jonathan: “Mi ha tradito con mia cugina, abbiamo un figlio”

Nella puntata di Detto Fatto del 16 gennaio 2020, momento choc, per Jonathan! Come sempre si chiacchiera di gossip nel salotto di Rai 2 in compagnia di Bianca Guaccero quando a un certo punto arriva una telefonata. Pare che un ex abbia chiesto di intervenire per dire la sua anche se non si capisce bene se la chiamata sia per Bianca o per Jonathan. Inizia la chiamata e si intuisce che si tratta di una ex fidanzata dell’israeliano. E infatti la ragazza lancia pesanti accuse contro Kashanian. Inizia a dire che è un bugiardo, che è una persona ipocrita, che tanto non ammetterà mai quello che ha fatto. “Io lo so Bianca che dirà di non conoscere neppure la mia voce” spiega la donna al telefono. La conduttrice le chiede se puà presentarsi ma lei risponde dicendo che per privacy non vuole dire come si chiama. Vuole però raccontare in tv quello che il “bugiardo” le ha fatto. Pare l’abbia tradita e adesso ha deciso di dire tutto in diretta. “Ho le prove di quello che dico, ho portato tutto alla redazione” dice la ragazza al telefono. Bianca cerca in qualche modo di capirci qualcosa anche se prende le difese di Jonathan dicendo che certe faccende dovrebbero essere risolte in famiglia, in casa, senza andare in tv.

La ragazza però dice che non ha potuto lasciarsi perdere questa occasione e che ha molto altro da aggiungere.

TELEFONATA CHOC IN DIRETTA PER JONATHAN A DETTO FATTO

Jonathan dal canto suo dice che non ha ancora capito chi è la donna, che forse ha camuffato la voce ma che lui comunque non ha idea. Allora la ragazza rincara la dose: “E se ti dicessi che mi hai tradito con mia cugina? Non solo mi hai tradito il giorno dell’anniversario di matrimonio dei miei genitori. Io notavo una certa complicità con mia cugina poi sono andati insieme a prendere la torta e li ho beccati” ha detto la ragazza. Jonathan inizia a sudare e chiede un bicchiere d’acqua ma non è ancora finita.

“Ti dirò da questa relazione è nato anche un bambino e ho le prove di quello che dico” afferma la ragazza. Viene mandata in onda una foto ed ecco svelato l’arcano: ovviamente si tratta di uno scherzo.