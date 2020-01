Valeria Marini torna protagonista: dopo il GF VIP la sua verità su Rita Rusic e Cecchi Gori da Rete 4

E’ stato sicuramente un momento molto chiacchierato quello che ha visto l’ingresso nella casa del Grande Fratello VIP 4 di Valeria Marini. Del resto difficilmente dimenticheremo il momento in cui la show girl ha tirato fuori dal reggiseno la rassegna stampa da dare alla sua nemicamatissima Rita Rusi! Dal faccia a faccia non si è però compreso molto…Tra le due signore c’è sicuramente un grande astio e si accusano a vicenda di dire delle falsità. Rita chiaramente difende i suoi figli e pensa che Valeria abbia molte responsabilità. Sua figlia Vittoria infatti non ha nessun rapporto con suo padre e questo, a detta della Rusic, sarebbe dipeso da un ultimatum che la Marini aveva fatto al suo ex.

Valeria ieri è stata protagonista de La Repubblica delle donne e ha provato a fare chiarezza su questa vicenda, parlando anche della sua entrata nella casa del Grande Fratello VIP 4.

VALERIA MARINI PARLA DI CECCHI GORI E RITA RUSIC DA LA REPUBBLICA DELLE DONNE

“Alfonso Signorini mi ha chiesto di fare questa incursione e sono andata lì” spiega Valeria Marini nella puntata di CR4 La repubblica delle donne in onda il 22 gennaio su Rete 4. Spiega perchà ha detto si: “prima di tutto la casa del Grande Fratello Vip mi ha regalato tanto emozioni, ma sono entrata per mettere un punto a tutte queste cose, perchè si son dette tante tante bugie, cose non vere che sono documentate dai fatti e dal mio comportamento nei confronti di Vittorio Cecchi Gori e dei figli”.

La Marini torna a precisare come e quando ha incontrato l’ex compagno Vittorio Cecchi Gori: “l’ho incontrato in una situazione di difficoltà, gli ho dato una mano, l’ho aiutato come noi donne italiane sappiamo fare e ho sempre ricevuto da quella parte offese, mentre io cercavo sempre di mettere la pace perchè i litigi non portano a niente, è brutta energia”.

La Marini invita la Rusic a ricordare anche tutto quello che di brutto aveva detto su Vittorio ancora prima che lei entrasse nelle loro vite. Inoltre è convinta che di queste cose si debba parlare si ma non in televisione.

E poi conclude: “so quello che sono io, sono una persona che rispetta le altre donne in primis, ho fatto tante cose per Vittorio senza avere nulla in cambio se non aiutare una persona giustamente in difficoltà, ma quando vai a toccare la famiglia, i figli con cui avevo un ottimo rapporto, anzi io cercavo quando c’erano tensioni cercavo sempre di mettere pace, ma sentirmi dire che io sono una che rovina la famiglia, mi dispiace hai una memoria corta a tuo vantaggio.“

La Rusic avrà modo di dire la sua nuovamente una volta uscita dalla casa anche perchè la sua versione dei fatti è davvero diversa. La Marini finisce così: “Detto questo io non voglio più parlare di queste cose, infatti all’inizio avevo detto no, ma poi sono andata perchè volevo mettere chiarezza”.