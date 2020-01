A C’è posta per te due amatissimi attori per la terza puntata: le anticipazioni del 25 gennaio 2020

Continua il grande successo di C’è posta per te e dopo gli ormoni in subbuglio per l’arrivo in Italia dell’amatissimo Can Yaman, anche questa settimana Maria De Filippi punta su altri due attori amatissimi. Chi ci sarà questa volta alla corte di Maria? Le anticipazioni per la puntata di C’è posta per te del 25 gennaio 2020 ci rivelano i nomi dei due ospiti che arriveranno nel programma amatissimo e seguitissimo di Canale 5.

Anche la scorsa settimana C’è posta per te ha fatto incetta di ascolti. Quasi sei milioni di spettatori incollati alla tv per seguire il programma di Maria de Filippi. Oltre 20 anni di successi ma la formula ormai collaudata resiste nel tempo e ogni anno migliora!

Cosa succederà questa settimana? Lo scopriamo con i nomi dei due ospiti che arriveranno davanti alle temute buste di Maria.

C’E’ POSTA PER TE ANTICIPAZIONI: IL 25 GENNAIO 2020 ARRIVA ANTONIO BANDERAS

Un grande attore alla corte di Maria, e non è il primo! Dopo l’amatissimo Johnny Depp ecco che alla corte della conduttrice Mediaset arriva un’altra grandissima star internazionale, parliamo di Antonio Banderas. L’attore sarà il regalo gradito di una persona speciale. Nelle anticipazioni non ci sono dettagli sulle storie ma di certo occorreranno anche in questo caso, i fazzolettini!

C’E’ POSTA PER TE OSPITI E ANTICIPAZIONI: GIULIA MICHELINI TORNA DA MARIA

E anche in questa edizione torna da Maria una amica della conduttrice. C’è un forte legame tra Giulia Michelini e la de Filippi, non a caso l’attrice che veste i pani di Rosy Abate è stata in passato già ospite di C’è posta ( oltre che arrivare anche ad Amici nel ruolo di giudice nel corso del serale). La stima per la Michelini cresce e visto il grande successo che anche quest’anno la fiction Rosy Abate ha avuto, un ritorno più che meritato quello di Giulia da Maria.

Appuntamento quindi a domani sera con una nuova imperdibile puntata di C’è posta per te. Si parte il 25 gennaio 2020 alle 21,20. Buon sabato sera a voi!