A Detto Fatto Pino Insegno toglie tutto lo spazio a Paolone e al pubblico non piace (Foto)

Ospite a Detto Fatto oggi Pino Insegno, si è fermato anche nello spazio della ricetta di Paolone per la pizza alla camomilla (foto). “Ma questa è una cosa improponibile” è il primo commento dell’attore nei confronti della ricetta di Paolone che vorrebbe spiegare come si prepara la sua pizza ma viene interrotto di continuo. Arriva la lista degli ingredienti e Bianca Guaccero chiede al suo ospite di elencarli da doppiatore. Paolone stende la crema di carciofi sulla pizza e poi aggiunge le fette di taleggio. Una pizza con troppi ingredienti per Insegno che continua a togliere spazio alla ricetta ma la sua esuberanza non è certo placata dalla conduttrice che al contrario continua a fargli da spalla. Il risultato non piace a tutto il pubblico di Detto Fatto che avrebbe voluto ascoltare di più il tutor di oggi, seguire i vari passaggi per preparare la pizza, invece si è accontentato di qualche dettaglio. Non è accaduto niente di così straordinario ma il pubblico sui social si è sentito in dovere di difendere Paolone.

I COMMENTI DEI FOLLOWER DI DETTO FATTO PER PAOLONE

“Povero Paolone non gli avete dato spazio.. Potevate fare un’intervista a parte…. Non mi siete piaciuti…” è uno dei primi commenti sui social. “Infatti, sono d’accordo.. andava fatta un’intervista a parte. Non è stato dato spazio a Paolone” si lamenta Annalisa che avrebbe voluto seguire i due ospiti in due spazi diversi, separati.

“Tutorial interessante ma fuori luogo e troppo denigratorio l’atteggiamento di Insegno, peccato, non siamo riusciti a capire la ricetta ma abbiamo visto un uomo, un professionista, deriso per il suo fisico… bah” un nuovo commento. Pino Insegno alla fine ha assaggiato un pezzetto di pizza ma senza fare nessun complimento a Paolone. Tutto comprensibile, è un attore comico, porta un sorriso pe tutti ma questa non volta il pubblico non ha gradito del tutto. “E’ stato preso in giro tutto il tempo del tutorial…non è stato molto carino nei suoi riguardi infatti era infastidito” e tanti altri commenti.