Barbara d’Urso lancia la busta choc gold: il contenuto svelato durante Live

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda venerdì scorso, come fa sempre, Barbara d’Urso ha dato delle anticipazioni di quello che accadrà nella puntata di Live in onda alla domenica. Una puntata molto ricca durante la quale non mancheranno gli argomenti di cui parlare. E ci sarà anche una novità. Chi ha seguito appunto l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5 ha visto la conduttrice mostrare la busta d’oro gold! La famosa busta choc non è più la tipica busta da spedizione ma ha un tocco glamour chic in vista della prima serata! Infatti il contenuto della nuova busta choc gold lanciata dalla d’Urso ha a che fare con la puntata di Live. Essendo quindi un oggetto da prima serata, ha bisogno di un tocco diverso dalla busta choc di Domenica Live!

A LIVE NON E’ LA D’URSO ARRIVA LA BUSTA D’ORO CHOC

Ma che cosa conterrà questa famosa busta d’oro gold? Non è dato saperlo. Le anticipazioni sono top secret. La conduttrice ha rivelato che si tratta di alcuno documenti che hanno a che fare con il Grande Fratello VIP. Quindi nella puntata di Live-Non è la d’Urso di oggi si parlerà anche del GF. E in effetti ci sarà spazio anche per l’ultimo eliminato dalla casa del Grande Fratello.

Come se non ci fosse bastato il primo incontro nella casa tra Ivan Gonzalez e Paola Caruso questa sera, nell’ascensore, i due avranno modo di parlare nuovamente di quello che è successo tra di loro; ne avremmo volentieri fatto a meno ma va bene così…Tra le altre cose nella puntata di Live di oggi vedremo anche in esclusiva, il ritorno di Luigi Favoloso in Italia.

Non finisce qui, nella puntata di Live-Non è la d’Urso di oggi anche il confronto tra Paola Barale e 5 agguerritissime sfere. Il sogno di tutti sarebbe quello di vedere anche Gianni Sperti in una delle sfere! Ma si sa, chiediamo troppo! Anche Karina Cascella grande amica del ballerino non sarebbe però male…