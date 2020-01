Giovanna Civitillo a Detto Fatto: “Amadeus ha chiarito, è una persona meravigliosa, ha grande rispetto per tutti”

Manca ormai pochissimo alla 70esima edizione del Festival di Sanremo e da tutti i programmi Rai si parla della kermesse canora. Le polemiche pian pianino si stanno spegnendo ma immaginiamo che ci sarà ancora molto da dire; di certo quando le luci sul palco dell’Ariston si accenderanno e Amadeus darà il via a Sanremo 2020, sarà tutta un’altra musica. In attesa delle canzoni e delle esibizioni, c’è ancora tempo per parlare di quello che è il contorno. Nella puntata di Detto Fatto in onda oggi 27 gennaio 2020, Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, ha parlato con Bianca Guaccero di cosa significhi essere la moglie del direttore artistico di Sanremo.

GIOVANNA CIVITILLO A DETTO FATTO: ESSERE LA MOGLIE DI AMADEUS

“Direi faticoso ma sorprendente” ha detto Giovanna che ha spiegato a Bianca Guaccero di non potersi sbilanciare molto su quello che succederà essendo ancora presto. Giovanna Civitillo, che in questa edizione di Detto Fatto è una delle protagoniste, nella settimana del Festival dovrebbe invece passare su Rai 1, pare sarà una delle inviate de La vita in diretta.

“Mi sorprende per quanto è bravo, dopo 17 anni ancora mi sorprende ” ha detto Giovanna. Bianca ha chiesto anche di gelosia...”Queste sciacquette…non due…” ha detto Bianca scherzando. “Gelosa io…No…” ha detto Giovanna.

Bianca quindi ha chiesto il suo punto di vista sulla polemica dopo le parole di Amadeus in conferenza stampa: “L’ha ampiamente spiegato, si è chiarito, ha chiesto scusa per chi si è sentita offesa. Io devo dire una cosa, Amadeus è una persona meravigliosa, per bene e che ha un grande rispetto per tutti, non solo per le donne“ ha detto Giovanna.

Nessuna rivelazione in esclusiva per Detto Fatto: non è ancora arrivato il momento di dare altri dettagli su questa edizione del Festival ma le parole di Giovanna fanno capire quanto lei sia dalla parte di suo marito, qualora ce ne fosse stato bisogno.