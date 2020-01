Dopo Formigli anche Barbara d’Urso contro la psicosi: in diretta a Pomeriggio 5 mangia un biscotto cinese

Ieri sera nella puntata di Piazza Pulita, Formigli aveva mangiato un involtino primavera invitando gli italiani a non lasciarsi travolgere dalla psicosi. La puntata però era stata registrata prima che fosse ufficializzato il contagio dei due cinesi in Italia, e forse anche per questo non aveva avuto grande eco sui media. Oggi pomeriggio però Barbara d’Urso ha voluto raccogliere la “provocazione” lanciata dal suo collega e ha invitato tutti gli italiani a non smettere di frequentare ristoranti cinesi, negozi cinesi come sta succedendo in queste ore. Per dimostrare che forse nelle ultime ore si sta esagerando con allarmismi immotivati, ha scelto di dare l’esempio.

Nella diretta di Pomeriggio 5 del 31 gennaio 2020, la conduttrice ha scartato un bel biscotto della fortuna cinese e lo ha mangiato invitando tutto il pubblico che segue con affetto i suoi programmi, a non lasciarsi travolgere dalla psicosi.

Pochi minuti prima era stato mandato in onda un servizio registrato poche ore fa a Chinatown, a Milano, dove praticamente non si vede più gente per le strade. Sempre per dare l’esempio oggi, alcuni rappresentati dell’amministrazione milanese hanno scelto di andare a mangiare proprio in alcuni ristoranti cinesi. L’assessore Tajani, ha mangiato il ramen in un locale di Via Sarpi proprio per dimostrare che non c’è nulla di pericoloso.

La conduttrice ha ribadito che non c’è pericolo nel mangiare cibi nei ristoranti cinesi e non solo, visto che il virus non si trasmette tramite quello che si mangia.

Ecco il video dalla puntata di Pomeriggio 5 di oggi

“Questo è il biscotto della fortuna, questo è il biglietto e io mangio il biscotto davanti a voi e vi invito ad andare nei ristoranti cinesi” ha detto la conduttrice scartando il biscotto e mangiandolo in diretta tra gli applausi.