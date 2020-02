Angelica Riboni, l’ex moglie di Ettore Bassi a Domenica Live confessa le sue difficoltà (Foto)

Le foto del matrimonio, il pancione, Ettore Bassi e Angelica Riboni sembravano così felici ma poi sono arrivate le accuse (foto). A Domenica Live oggi l’ex moglie di Ettore Bassi tira fuori tutta la sua difficoltà. Lui amatissimo dal suo pubblico, una carriera iniziata da giovanissimo con un concorso di bellezza. Dal Più bello d’Italia ai successi delle fiction, poi l’amore con Angelica, le nozze e tre figlie bellissime. “Ha fatto cose che non ho potuto davvero perdonare” è la confessione dell’ex moglie dell’attore sulla rivista Oggi e sono parole che pesano perché sono accuse pesanti. Ci sono di mezzo avvocati e tribunali. Lei racconta che è in grande difficoltà. Dopo tanto amore una prima crisi nel 2008 che hanno voluto e saputo superare e poi nel 2009 è nata la prima figlia, poi le altre due bimbe e nel 2019 una nuova crisi. Hanno cercato una pausa ma non è bastato e hanno deciso di separarsi. Angelica è molto arrabbiata, si sente sola, le sue figlie si sentono sole. “Ho fatto la scelta di dedicarmi a lui e alle bambine ma ho lasciato il mio lavoro continuando a lavorare con lui e per lui. A un certo punto una donna che arriva a separarsi con tre figli si aspetta che ci sia un sostegno e qualche forma di giustizia. Invece si scopre che c’è una lentezza incredibile”. Lui ha poi conosciuto la sua attuale fidanzata, Angelica però era ormai a Milano e ogni volta che lui arriva a casa sua per vedere le bambine lei è costretta a uscire di casa, per decisione del giudice. “Questo per non spostare le ragazze, per non destabilizzarle e il problema è che non c’è un calendario e io sono in perenne attesa”.

ANGELICA RIBONI QUANDO A CASA C’E’ ETTORE BASSI LEI DEVE ANDARE VIA MA NON SA DOVE ANDARE

La prima figlia ha bisogno di un supporto e i soldi che prende la piccola non li vuole utilizzare, vuole tenerli da parte per quando sarà grande. La guerra è sui soldi e sull’assenza di Ettore Bassi con le figlie. Angelica ha lavorato con Ettore in tanti progetti, erano una squadra e adesso che non lo sono più lei è disperata.

E’ la sua versione dei fatti ma per Barbara D’Urso è quella vera. La richiesta è di smetterla con i tribunali e di proseguire in modo diverso quei progetti. Dopo tanto amore non può più non esserci amore, qualunque cosa sia accaduta.