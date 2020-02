C’è posta per te si sposta sul divano: Giovanna mente a Maria poi si pente e torna da Giuseppe

Puntata movimentata quella di C’è posta per te in onda il primo febbraio 2020. E per la prima volta è successa anche una cosa diversa dal solito. Tutto quello che succede a C’è posta si svolge generalmente davanti alle buste. E se qualche volta succede dell’altro, è perchè Maria raggiunge i protagonisti delle storie nei camerini o nella famosa stanza di cui spesso vediamo solo la porta chiusa. Ieri però c’è stato dell’altro…La scena si sposta in una stanza diversa, dove i due protagonisti della storia si ritrovano…

Ma andiamo con ordine…Iniziamo raccontandovi la storia di Giuseppe.

C’E’ POSTA PER TE 1 FEBBRAIO 2020: GIOVANNA MENTE A MARIA E A GIUSEPPE

Giuseppe è un signore siciliano che cerca una ragazza che aveva incontrato quando aveva solo tredici anni. E’ convinto che lei lo riconoscerà perchè tutti gli dicono che lui è rimasto identico a quando aveva 20 anni. Pare poi che di recente si sia sentito con questa persona e che lei gli abbia detto di essere separata. Vuole quindi chiedere aiuto a Maria per trovarla…

Le Giovanna che arrivano in studio sono tre. La prima non è quella che Giuseppe sta cercano, e neppure la seconda che si, vive a Trapani ma è più grande. Sembra però che questa Giovanna, ne conosca proprio un’altra che vive nella stessa via della donna che Giuseppe cerca. E infatti anche la redazione di C’è posta trova questa terza Giovanna.

La signora entra in studio e si presenta alla sua concittadina che le chiede il nome di suo padre e poi quello del fratello. Quando però si siede e inizia a rispondere alle domande di Giuseppe, fornisce altri nomi tanto che il pubblico sui social inizia a domandarsi se la donna stia mentendo o raccontando la verità. La signora dice di non avere dei ricordi di questo ragazzo. Poi sembra invece ricordare qualcosa ma è evidente che non può esser stata lei a parlare al telefono con Giuseppe perchè ha un marito ed è felicemente sposata da 50 anni.

Maria cerca di far capire a Giuseppe che è quella la Giovanna che lui cerca, anche se non lo vuole ammettere. Alla fine le tre signore escono e Maria promette a Giuseppe che in qualche modo gli troverà la sua Giovanna. Qualche minuto dopo però la signora chiede di poter parlare con Giuseppe e gli dice che si, è lei quella ragazza ma non si ricorda molto. Gli dice anche che non lo vuole più sentire e che termina così con una stretta di mano tutta la vicenda.

Il pubblico però si chiede: era lei la persona che Giuseppe ha sentito al telefono? Forse no visto che questa donna è sposata e non separata. Forse il signor Giuseppe prima di arrivare a C’è posta sentiva un’altra donna…Non si sa! In ogni caso la signora Giovanna si scusa per aver mentito con lui ma soprattutto per aver mentito a Maria che non se lo merita!