La madre di Gerardina Trovato smentisce la cantante a Domenica Live (Foto)

La storia di Gerardina Trovato è ormai in tv sotto gli occhi di tutti dopo le tante richieste di aiuto della cantante ma sono racconti che non trovano riscontro nelle parole della madre (foto). La Trovato ci ha fatto rabbrividire di recente anche a Live – Non è la D’Urso con le accuse rivolte a sua madre. “Ha provato a farmi interdire, ha sostenuto con gli assistenti social che io ho sperperato tutto in droga e festini, che non ero capace di amministrare soldi” è parte del racconto di Gerardina che dà tutta la colpa della sua rovina a sua madre, la chiama carnefice esprimendo un dolore che sembra non potere terminare. Non accetta un incontro, non la vuole più vedere e quando Barbara D’Urso le chiede come abbia fatto a ridursi così da Sanremo a oggi? “Con 500 euro al mese, mi ha tolto tutto, specialisti e tutto”. Aveva bisogno di aiuto Gerardina Trovato, aveva bisogno di punture ormonali, era in amenorrea, aveva un edema alle corde. Giura che non si è mai drogata, che se solo sua madre l’avesse aiutata non si sarebbe mai ridotta così male. Una storia lunga anni, quelli in cui non l’abbiamo più vista e non abbiamo più ascoltato le sue canzoni. Poi sono andati via anche i 500 euro al mese ed è stato sempre peggio.

GERARDINA TROVATO A DOMENICA LIVE NON HA PIU’ NIENTE MA DEVE TORNARE A CANTARE

Sua madre le ha augurato la morte, Gerardina Trovato continua a ripeterlo. “Lei è sempre stata così è sempre stata un carnefice travestita da vittima, poverina, è come se vivesse ancora nel passato. Io fin quando era vivo mio padre sapevo effettivamente quanto guadagnava mio padre, la pensione”





Non può essere solo colpa di sua madre se con il suo talento si è ridotta così. “Io ho avuto problemi certo che è stata colpa di mia madre”. Qual erano questi problemi erano? “Con 500 euro al mese io restai da sola perché mangiando fagioli e patate cambiai fisicamente”. Poi l’edema e una discesa che le ha trasformato la vita: tutti l’hanno mollata e lei si è lasciata andare.

“Se mi avessero dato i soldi di cui avevo bisogno io continuavo”. La mamma di Gerardina Trovato ha scritto una lettera a Domenica Live, smentisce tutto, è la parola di una contro l’altra. Arriva poi in studio una bella sorpresa, Manuela Villa, da sempre sua amica. In passato l’ha aiutata tanto, l’ha accolta in casa sua per due anni. “Tutti ti stanno aspettando, forza!” è l’incoraggiamento di Manuela e del pubblico che vorrebbe tornasse la cantante di un tempo.