Vanessa Incontrada a Domenica In direttamente dalle Maldive bellissima e in gran forma (Foto)

Questa notte Vanessa Incontrada è tornata dalle Maldive ma oggi è già nello studio di Domenica In per una nuova intervista con Mara Venier (foto). Bellissima e in gran forma, l’abbronzatura evidente e il sorriso di chi è in totale relax, felice della vacanza appena trascorsa con marito e figlio ma anche di tornare in tv stasera con la fiction Come una madre per il suo pubblico. “Ogni anno mi ritaglio sempre due settimane per poter stare con loro ma non tanto per me. Ma quando sto tanto tempo fuori dopo un film, quando torno a casa non è semplice. Per mesi ho vissuto con altre persone altra casa, in albergo e ho bisogno di stare con loro. Chiudo e me ne ritorno nella mia realtà, la quotidianità mi dà la vita”. Così è partita, due settimane alle Maldive con il marito e il figlio, è tornata stanotte e oggi è già a Domenica In, pronta a lanciare la sua nuova serie tv in onda da questa sera su Rai 1. Un’altra fiction in cui non ha riso ma ha dovuto soffrire. “Sono tutti ruoli che ho nel mio cuore, ogni personaggio è dentro di me e c’è sempre qualcosa di mio ma ogni volta che finisce quel film c’è sempre qualcosa del personaggio che mi resta”. Stasera sarà una madre che ha perso un figlio e si ritrova a dovere aiutare dei ragazzini che hanno visto uccidere la loro madre. “Senza volerlo si ritrova in tutto questo casino e decide di aiutarli perché è madre, resta madre”.

VANESSA INCONTRADA DA STASERA IN COME UNA MADRE

Vorrebbe fare qualcosa di più leggero, interpretare ruoli più semplici: “Già c’è Vanessa a casa che non è semplice”. La Incontrada riguarda le scene e confida che lavorare con i bambini è meraviglioso perché sono puri perché tutto quello che fanno è naturale e non c’è niente di costruito.





Tre puntate e con lei c’è Giuseppe Zeno, per loro è la seconda serie insieme, c’è Sebastiano Somma e c’è anche Katia Ricciarelli che ha fatto un cameo. Un video messaggio della Ricciarelli per Vanessa, pieno di complimenti per la sua bellezza, per la pazienza, per il suo talento. Spera che lavoreranno ancora insieme. “Una gran bella donna, una donna che ha tanta esperienza di vita” ricambia la Incontrada con lo stesso affetto e la stessa ammirazione. Va via e lascia il suo sorriso, la sua positività e stasera e per tre puntate potremo vederla nella fiction Rai Come una madre.