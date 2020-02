Simona Tagli a Mattino 5 su Zequila: dovrebbe parlare anche dei corteggiatori uomini

Nella puntata di Mattino 5 di oggi 3 febbraio 2020, in attesa della serata dedicata al Grande Fratello VIP si parla di quello che sta succedendo in casa ma non solo. Tra gli ospiti della puntata di oggi del programma di Federica Panicucci, c’è stata anche Simona Tagli che, come saprete, ha avuto una storia molto lunga con Antonio Zequila, una storia finita che è poi sfociata in una bella amicizia. La Tagli, da quando Zequila è al GF, ha parlato molto di questa relazione, sia da Mattino 5 che da Pomeriggio 5. E oggi ha voluto anche svelare uno scoop. Cosa molto interessante visto che tra l’altro, questa sera nella casa entrerà anche Eva Robin’s per parlare con Zequila di un loro incontro molto ravvicinato, annunciato già ieri sera a Live.

Sembra proprio avvalorare questa tesi Simona Tagli che, nel salotto di Canale 5 spiega che Zequila dovrebbe iniziare a parlare anche delle conquiste maschili e non solo di quelle femminili, visto che nel suo passato ci sono anche uomini importanti…La Panicucci ha subito messo le mani avanti: “Siamo in diretta ti assumi tu la responsabilità di quello che dici” anche considerato il fatto che Zequila non può dire la sua.

La Tagli ha spiegato che non c’è nulla di male, che l’amore è universale ed è per questo che lei ha voluto raccontare questo aneddoto proprio perchè non c’è nulla da nascondere. Lei non vuole fare il nome ( e smentisce che si tratti di Cristiano Malgioglio quando qualcuno in studio fa questa ipotesi). Spiega che Antonio Zequila le ha parlato di un corteggiatore, nel suo passato, un cantante molto noto, molto amato che per lungo tempo lo ha corteggiato.

SIMONA TAGLI A MATTINO 5: ZEQUILA DOVREBBE PARLARE ANCHE DI TROFEI MASCHILI

“Dovrebbe anche diversificare e parlare dei trofei maschili” ha detto la Tagli iniziando il suo discorso. “E’ monotono sempre a parlare delle donne, dovrebbe parlare di tutti gli aspetti” ha detto la Tagli. La conduttrice le ha chiesto come mai non parla di lei, della relazione che hanno avuto. “Io sono infatti anche arrabbiata, ha avuto una bella storia pulita con me, una storia di sette anni e non ne parla” ha concluso la Tagli.

Simona Tagli lancia un super scoop in diretta a #Mattino5 su #Zequila pic.twitter.com/qrHKx5h9vh — Mattino5 (@mattino5) February 3, 2020

Se ne parlerà anche nella casa del Grande Fratello VIP?