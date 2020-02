Barbara Bouchet a Vieni da me, non conosce suo nipote e aspetta che suo figlio cambi idea (Foto)

Barbara Bouchet ha scoperto dai giornali che suo figlio, Alessandro Borghese, ha un figlio maschio di 14 anni, lo ha confidato a Vieni da me lasciando tutti senza parole (foto). L’attrice non ha rivelato dettagli privati, non ha detto niente che suo figlio non abbia già ufficializzato, alle domande di Caterina Balivo si è però rattristata. Ha un nipote adolescente che non conosce, che non ha mai visto, ma in realtà anche suo figlio non l’ha mai visto. E’ una notizia recente, un figlio che il famoso chef da poco ha saputo di avere. Un figlio nato quando lui non era legato a nessuna donna, ben prima del matrimonio e della nascita delle sue due figlie. Se ne occupa legalmente ma niente altro e di conseguenza Barbara Bouchet non ha la possibilità di essere una nonna anche per lui. Suo figlio non le aveva detto niente, non l’aveva preparata a questa rivelazione, per lei è stato un colpo ma ha deciso di non arrabbiarsi di più.

BARBARA BOUCHET E IL FIGLIO MAI CONOSCIUTO DI ALESSANDRO BORGHESE

E’ dolcissima la Bouchet mentre confida a Vieni da me che le manca quel nipote, si augura di incontrarlo il prima possibile ma spetta a suo figlio Alessandro decidere. Per il momento Borghese non sembra volere cambiare idea, sua madre invece sa che è il primo Borghese, l’unico nipote maschio. “Spero che mio figlio al più presto mi faccia abbracciare mio nipote” è la sua richiesta esplicita; desidera che anche le due nipotine conoscano il fratello, ma sembra tutto un po’ complicato.





Oggi alla sua età e con la sua saggezza comprende ben altro rispetto a quando a 15 anni andò via di casa dando un dolore ai suoi genitori. Se l’avesse fatto suo figlio sarebbe morta. E’ orgogliosa di Alessandro, anche del fatto che oggi sia lei la mamma di un personaggio famoso e non più il contrario, ma c’è quella questione in sospeso che non la rende del tutto felice.