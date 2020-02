Fiorello “diserta” Sanremo 2020: assente per un motivo preciso

Potrebbe succedere di tutto perchè Fiorello si sa, è la mina vagante di questa edizione del Festival di Sanremo. Già ieri però in conferenza stampa Fiorello aveva detto che il giovedì sera sarebbe stata la sua “sera libera” anche se apparentemente, nessuno gli ha creduto. Non tutti i telespettatori seguono le conferenze stampa da Sanremo, o leggono tutti gli aggiornamenti che arrivano dal Festival e quindi in molti, immaginiamo, si chiederanno che fine abbia fatto Fiorello.

In scaletta non è prevista nessuna sua uscita, per cui immaginiamo che realmente non parteciperà alla puntata.

FIORELLO SALTA LA TERZA SERATA DEL FESTIVAL: ECCO L MOTIVO

La domanda della serata sarà: perchè Fiorello non è sul palco di Sanremo il 6 febbraio 2020? E la risposta è molto semplice: non c’è nulla di particolare, probabilmente visto che oggi ascolteremo ben 24 canzoni e ci saranno comunque tanti ospiti, Fiorello ha preferito non “invadere” gli spazi di Amadeus. Ed effettivamente il direttore artistico nelle ultime ore ha sempre difeso Fiorello, nonostante i vari “sforamenti” nelle scalette, dicendosi più che felice della questione. Ma non tutti la pensano come Amadeus. Molti giornalisti si sono lamentati per via delle puntate troppo lunghe; anche Tiziano Ferro ha fatto notare di non gradire molto il dover cantare dopo mezzanotte spesso ( ha pubblicato tra l’altro pochi minuti fa un’altra storia in merito, lamentandosi di quello che succederà stasera).

Fiorello si sa, ha carta bianca in questo Festival e quindi può anche decidere di non presentarsi, e pare sia la cosa che farà questa sera.

I telespettatori a casa si chiederanno probabilmente per tutta la serata che fine abbia fatto. Il motivo della sua assenza è quindi semplice: in teoria oggi dovrebbe essere il suo giorno libero. Dopo questo stop, Fiorello dovrebbe tornare in diretta a Sanremo domani, nella serata del venerdì, con dei nuovi numeri. E tra l’altro, visti i numeri della seconda serata, dovrebbe mantenere anche un’altra promessa. Dopo l’imitazione di Maria de Filippi, questa volta dovrebbe arrivare sul palco di Sanremo nei panni del coniglio, protagonista de Il cantante mascherato. Vedremo…

La domanda adesso è anche un’altra: il pubblico premierà lo stesso il Festival anche se Fiorello non ci sarà?