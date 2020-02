Storie Italiane da 2 milioni di spettatori per il record stagionale: Eleonora Daniele doppia Canale 5

Anche quest’anno Mediaset fa due scelte ben precise: quella di non parlare nei suoi programmi del Day time di Sanremo e quella di non contro programmare nulla in prima serata. Scelte che non pagano anzi. Se quella della contro programmazione in prima serata è una abitudine, la scelta di non dare spazio nei programmi del day time a Sanremo, non paga assolutamente anzi, favorisce la concorrenza senza ombra di dubbio. Pensiamo alla giornata di ieri: Storie Italiane il 5 febbraio 2020 incassa il record di ascolti con la puntata di Eleonora Daniele che porta a casa il miglior risultato stagionale e non solo. Storie italiane con una media di oltre 1,7 milioni di spettatori doppia in share Mattino 5, diretto competitor. Numeri eccellenti per una puntata divertentissima del programma con una scatenata Eleonora Daniele pronta a far ballare i suoi ospiti in studio ma anche il pubblico a casa.

Ieri tra l’altro la puntata era iniziata alla grande con Al Bano ospite ai microfoni di Barbara di Palma pronto a raccontare anche i retroscena di quello che è successo tra lui e Romina prima di questo ritorno sul palco di Sanremo.

ASCOLTI STORIE ITALIANE 5 FEBBRAIO 2020 DA RECORD: STRACCIATA LA CONCORRENZA

Insomma l’effetto Sanremo si sente anche in questa edizione per tutti i programmi della Rai che registrano un netto miglioramento degli ascolti. Numeri davvero eccellenti per Eleonora Daniele vera regina del mattino di Rai 1. Una stagione sicuramente da incorniciare quella della futura mamma Eleonora Daniele che con il suo pancione, in compagnia della piccola Carlotta, continua a brillare nel mattino della rete.

Ecco i numeri

1,7 milioni di media spettatori per Storie Italiane che registra il 26,5% di share . La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.661.000 spettatori (26.5%); la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.942.000 spettatori (25.61%).

Ottimi anche i dati degli altri programmi di Rai 1: Vieni da me si accende nel pomeriggio nonostante la concorrenza, Uomini e Donne che non perde colpi, e bene anche La vita in diretta che finalmente registra un risultato degno di nota.