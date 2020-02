Niente Domenica Live contro la Domenica IN di Sanremo: si va in onda con il vintage

E così Mediaset rinuncia anche alla sfida della domenica tra Domenica IN e Domenica Live nella giornata post Sanremo. Dopo aver lasciato strada libera per tutta la prima serata, nel corso della settimana, ecco che da Canale 5 arriva un altro favore a Rai 1. Domenica Barbara d’Urso non andrà in onda. O meglio, il pubblico di Mediaset potrà seguire una puntata di Domenica Live ma in versione vintage.

BARBARA D’URSO SI RIPOSA, DOMENICA LIVE DIVENTA DOMENICA VINTAGE NELLA DOMENICA SANREMESE

Mediaset ha proprio rinunciato a parlare di Sanremo nei suoi programmi, una scelta che da anni fatichiamo davvero a comprendere. Una scelta parecchio singolare se pensiamo ad esempio che lunedì sera nella casa del Grande Fratello VIP c’è stato una sorta di Festival della canzone con tanto di lamentela in diretta di Pupo per la mancata convocazione nei 40 anni della sua Su di noi nemmeno una nuvola…Non solo, Signorini ha anche mostrato al pubblico un video di Fiorello…E poi? Poi il nulla. Chiaramente da lunedì, come è già successo in passato, ecco che i programmi Mediaset si fionderanno sulla notizia ( possibilmente sulle polemiche). Ma perchè continuare questa storia di embargo che sembra davvero molto molto ridicolo considerato anche il fatto che TGcom24 continua a dare notizie sanremesi ( comprendendo che nell’era dei numeri, una testata giornalistica on line non può restare indietro e non dare questo genere di notizie perdendo una settimana di grandi numeri derivante dalla curiosità degli italiani rispetto al Festival).

Detto questo, Mediaset continua chiaramente per la sua strada, con le scelte che reputa migliori per le sue reti.

Domenica 9 febbraio 2020 quindi alle 17,20 Domenica Live non andrà in onda. Il pubblico di Canale 5 si potrà godere Domenica Vintage. Su Rai 1 invece puntata lunga di Domenica IN con Mara che sarà in diretta da Sanremo e avrà modo di ospitare i 24 artisti che si sono esibiti in questa edizione del Festival.