Ascolti tv Sanremo quarta serata 7 febbraio: si va a caccia del quarto 50% di share

Grandissima attesa anche questa mattina per gli ascolti del Festival di Sanremo 2020. Che cosa succederà dopo la quarta puntata del Festival di Amaeus, tra qualche minuto saremo ancora qui a parlare di grande successo, ancora una volta il 50 % di share sarà superato? Lo scopriamo come sempre con i dati auditel relativi alla serata del 7 febbraio 2020 che ci rivelano quelli che sono gli ascolti di un Festival che, fino a questo momento è da record. E non si è fatto mancare davvero nulla Amadeus, tra l’altro nella puntata di ieri si è anche vista una cosa che non accadeva da tempo ( e non ci riferiamo alle battutacce di Fiorello sulla pipì in autogrill). Parliamo di Morgan che, durante la sua esibizione ha cambiato il testo della canzone, motivo per il quale si è fatto squalificare, e Bugo ha lasciato il palco.

Una quarta serata davvero ricchissima che, come anticipato nella scaletta, è realmente terminata alle due passate. Immaginiamo che la stessa cosa succederà questa sera con la finalissima. Ma del resto Amadeus è stato ben chiaro: questo è il suo Festival, a chi non sta bene….Può anche andare a dormire. E’ un grande spettacolo, una grande festa per il 70 anni del Festival ed è giusto che tutto questo abbia la durata che deve avere…

E gli ascolti lo stanno premiando perchè il pubblico si incolla davanti alla tv. Inoltre, gli esperti di dati auditel hanno anche fatto tutti i calcoli del mestiere: se anche il Festival finisse un’ora prima, registrerebbe lo stesso share, per cui Amadeus non può essere attaccato neppure su questo.

Ieri la quarta serata è terminata alle 2,25 immaginiamo che questa sera si finirà non prima dello stesso orario…

ASCOLTI TV 7 FEBBRAIO 2020: AMADEUS CERCA UN ALTRO 50 %

Grande attenzione ai dati auditel della quarta serata del Festival anche per un altro motivo. Fiorello ha fatto fare ad Amadeus una promessa ben precisa. Qualora arrivasse un altro 50 % deve scendere dalle scale, per aprire il Festival, con la parrucca di Maria de Filippi. Fiorello giocandosi le sue carte, ha iniziato questa ironica impresa con Don Matteo, poi con Maria de Filippi e ieri sera con la maschera del coniglio de Il cantante mascherato. Stasera il testimone passa ad Amadeus, che succederà?

Ed ecco i dati: 50 % di share superato alla grande