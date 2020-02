Domenica IN da Sanremo il 9 febbraio 2020: tutti gli ospiti di Mara per continuare lo show

Non potevano mancare come sempre le nostre anticipazioni di Domenica IN: che cosa succederà nella puntata in oda il 9 febbraio 2020? Come immaginerete grande spettacolo: la puntata di Domenica IN andrà in onda da Sanremo dove Mara Venier avrà modo di ospitare, sul palco dell’Ariston tutti e 23 i cantanti rimasti in gara ( ricordiamo che Morgan e Bugo sono stati squalificati). Amadeus per dare spazio a tutti i BIG ha avuto bisogno di oltre sei ore di spettacolo, per le 24 canzoni e per tutto il resto, zia Mara ce la farà a ospitare tutti i BIG che vorranno partecipare al programma?

Va detto che lo scorso anno successe di tutto. Dopo le grandi polemiche in sala stampa, con le offese dei giornalisti a Il Volo e con il litigio di Ultimo con altri giornalisti, molto artisti preferirono lasciare Sanremo per non confrontarsi poi di nuovo, con altri addetti ai lavori. Questo aveva causato un grande rammarico anche in Mara Venier che non aveva avuto modo di avere ad esempio tra i suoi ospiti, proprio Ultimo, secondo classificato nella passata edizione. Ma il cantautore romano, non fu il solo a disertare; molto artisti preferirono non salire sul palco dell’Ariston per la puntata speciale di Domenica IN, e si giustificarono in diversi modi. Mara andò comunque avanti alla grande, registrando tra l’altro ascolti da record.

L’unica speranza è che questa puntata di Domenica IN, almeno dal punto di vista dell’organizzazione sia all’altezza. Di certo la scaletta varierà ma evitare almeno figuracce come quella causata a Nino d’Angelo l’anno scorso, per il quale non ci fu neppure la base adatta all’esibizione…Ecco magari queste cose, che succedono sempre a Domenica IN, almeno nella puntata sanremese ce le possiamo evitare…

DOMENICA IN IL 9 FEBBRAIO 2020 CON LA PUNTATA SPECIALE DEDICATA A SANREMO

Detto questo vi ricordiamo che Mara Venier questa sera sarà madrina speciale della finalissima di Sanremo. La vedremo sul palco al fianco di Amadeus e domani la ritroveremo poi nella diretta di Domenica IN dalle 14. La domenica di Rai 1 arà caratterizzata dallo spazio sanremese quindi A Ruota Libera non andrà in onda. Domenica IN prenderà il via intorno alle 14 per poi lasciare spazio a L’eredità.

In passato, quando ancora Domenica IN era diviso in due parti e nella prima andava in onda l’Arena, il programma iniziava dalle 14 e finiva alle 20 per dare più spazio a tutti gli artisti. Non sarebbe stato male pensare di fare lo stesso e lasciare magari la seconda parte del pomeriggio alla Fialdini, o alternare le due conduttrici, invece che vedere una puntata registrata de L’eredità. Ma giudicheremo lunedì, dopo aver seguito lo spettacolo.

Nessuna anticipazione al momento: non sappiamo se Mara avrà modo di ospitare Amadeus o Fiorello. Non sarebbe male anche una bella esibizione di Tiziano Ferro per concludere alla grande. Vedremo!