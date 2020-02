Bugo a Domenica IN canta la sua Sincero e su Morgan: “Mi sono preso tutti i rischi del caso”

Colpaccio di Mara Venier che apre alla grande la puntata di Domenica IN del 9 febbraio 2020. Si inizia alla grande con Bugo in studio per raccontare quello che è davvero successo con Morgan, mentre si vocifera che Marco, sarà tra gli ospiti di Live-Non è la d’urso di oggi. Mara, stenta a credere che tutto questo sia successo, li ha avuti in radio e non capisce come questa storia si sia sviluppata.

“Tutto lo scenario con le varie situazioni ha esasperato il tutto. Le cose da raccontare sarebbero tante” ha detto Bugo aprendo la puntata di Domenica IN di oggi.

BUGO A DOMENICA IN DOPO LA SQUALIFICA DEL BRANO SINCERO E LA LITE CON MORGAN

Il primo a fare il suo intervento è Francesco Facchinetti che sottolinea come Morgan di cose gravi ne abbia fatte ma questa va oltre ogni limite anche perchè ha tirato in ballo persino la madre di Bugo e non doveva.

Selvaggia Lucarelli: “Io non riesco ad assolverti del tutto, non penso che sia particolarmente sfortunato inciampando sempre su persone che lo sabotano, ha problemi con tutti da Maria de Filippi a X-Fatctor. Sapendo che è così, ha manie di persecuzione ma a te, che cavolo ti è venuto in mente di chiamarlo” e Bugo: “è proprio questo il valore in più“. “Io lo stimo, lui mi stima ho iniziato un progetto e mi sono preso tutti i rischi, non farlo solo perchè lui è Morgan mi sembra una cosa brutta” ha risposto il cantante.

Dondoni fa notare che in ogni caso, canzone squalificata a parte, l’esposizione mediatica che Bugo e Morgan hanno avuto non ha eguali, tanto che si sta parlando di questo nei primi minuti di Domenica IN. E ricorda inoltre che Morgan andrà stasera dalla d’Urso. Per Mara Venier però Bugo non si aspettava tutto questo: “Lui oggi qui a titolo di amicizia, possiamo dire, Morgan stasera dalla d’Urso penso che qualcosa la prenda..“.

Si finisce con l’esibizione di Bugo che canta Sincero a cappella. E Mara lo inviata alla sua Domenica IN per cantarla in modo serio!