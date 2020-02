Che tempo che fa, a tutto Sanremo anche da Fabio Fazio: gli ospiti del 9 febbraio 2020

Dopo il grande successo di questo Festival di Sanremo, che l’8 febbraio 2020 con la serata finale ha sbancato l’auditel incassando oltre il 60 % di share, la Rai continua a fare squadra. La puntata di Domenica IN Speciale Sanremo non sarà la sola a occuparsi del Festival. Di Musica, e non solo, si tornerà a parlare anche nello studio di Che tempo che fa nella puntata di oggi 9 febbraio 2020. Da Fabio Fazio infatti potrebbero arrivare anche il vincitore del Festival, Diodato, e Amadeus per fare un bilancio di quella che è stata l’edizione 70 di Sanremo.

Fabio Fazio ci terrà compagnia oggi insieme Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Lo show è preceduto alle 19.40 da “Che Tempo Che Farà”, con i divertenti sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo.

Ma vediamo le anticipazioni della puntata di Che tempo che fa di questa sera.

CHE TEMPO CHE FA ANTICIPAZIONI: ECCO QUELLO CHE VEDREMO IL 9 FEBBRAIO 2020

Ospiti della puntata: il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese; il conduttore e direttore artistico del 70o Festival di Sanremo Amadeus; il fondatore delle Sardine Mattia Sartori; Achille Lauro con il suo ultimo pezzo “Me ne frego”, in gara al 70° Festival di Sanremo canterà e forse spiegherà bene per la prima volta in tv tutte le scelte fatte in questo Festivla.

E andiamo avanti con il cinema. Dopo la comparsa proprio sul palco dell’Ariston, Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Emma Marrone, nelle sale da giovedì 13 febbraio con il nuovo film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli” tornano in tv su Rai 2; il virologo Roberto Burioni per un aggiornamento sul Coronavirus.

E spazio di nuovo al cinema, anche loro sono stati a Sanremo e tornano in tv su Rai 2: Christian De Sica, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Angela Finocchiaro; gli attori sono al cinema da giovedì 19 febbraio con il nuovo film di Fausto Brizzi “La mia banda suona il pop”; Orietta Berti, che quest’anno festeggia 55 anni di carriera.

A chiudere la serata, “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo. Ospiti Enzo Miccio e Max Giusti, due partecipanti della nuova edizione di “Pechino Express. La stagione dell’Oriente” al via martedì 11 febbraio su Rai2. Torna al tavolo anche Orietta Berti.