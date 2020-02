Barbara d’Urso da Pomeriggio 5 su Francesco Gabbani: “Ho partecipato al tuo video, manco un grazie”

Si parla di Sanremo a tutto tondo nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda il 10 febbraio 2020. Dal collegamento con Taranto dove ci sono amici e parenti di Diodato, alle ultime notizie sul caso Morgan-Bugo. In studio tra gli ospiti anche Lisa, per raccontare il suo rammarico per l’esclusione dal Festival di Sanremo…Ma quello che ha catturato l’attenzione del pubblico a un certo punto, è stata una battuta di Barbara d’Urso su Francesco Gabbani. Si parlava del suo secondo posto a Sanremo ma Barbara ha lanciato una bella frecciata al secondo classificato ( che probabilmente potrà rimediare solo con una bella d’Urso intervista nei salotti della conduttrice).

Ma qual è il video al quale la d’Urso si riferiva? Su Youtube ha solo 70 mila visualizzazioni ma magari, dopo questo “spot” ne farà qualcuna in più, visto anche il grandissimo successo di Viceversa.

BARBARA D’URSO LANCIA UNA FRECCIATA A FRANCESCO GABBANI

“A proposito di Gabbani, ho fatto un video, gratis come sempre, almeno mi avesse detto grazie” ha detto Barbara d’Urso. La conduttrice si riferisce alla canzone “Duemiladiciannove” che il cantautore toscano ha inviato a tutti i suoi fans via Whatsapp. Nella clip del brano, diretta da Olmo Parenti, dedicata all’anno passato, si possono vedere alcuni personaggi che hanno avuto grossa rilevanza nel 2019 . Questi personaggi cantano tutti il brano di Gabbani. Tra gli altri, Matteo Salvini, Papa Francesco, il Primo Ministro Giuseppe Conte, Greta Thunberg, Carola Rackete, Barbara D’Urso, Sfera Ebbasta e Matteo Renzi. Evidentemente la d’Urso ha realmente cantato la canzone, o comunque prestato la sua immagine e non si tratta di un foto montaggio, viste le sue parole di oggi.

Come risponderà Francesco Gabbani a questa frecciata lanciata da Barbara ? Non ci resta che attendere! Vedremo se il cantante avrà modo di ringraziare la conduttrice con un bel video messaggio o magari, come detto in precedenza, con una super ospitata nei suoi programmi.