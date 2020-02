Elisa Isoardi ringrazia Anna Moroni per la prima volta a La prova del cuoco (Foto)

Un bel saluto e un doveroso grazie ad Anna Moroni oggi dalle cucine de La prova del cuoco e a sorpresa è Elisa Isoardi a ringraziare la storica maestra in cucina che con Antonella Clerici ha dato tutto al cooking show di Rai 1 (foto). Per la seconda stagione di seguito è la Isoardi la padrona di casa, gran parte del pubblico ancora ha nelle orecchie la voce della Moroni che chiede ad Antonella di lavarsi le mani. Quante ricette ci ha mostrato Anna in 18 anni e in quegli anni anche Elisa Isoardi ha imparato tanto in cucina, soprattutto quando sostituì Antonella. Per esempio ha imparato a pulire i carciofi. “Voglio ringraziare chi mi ha insegnato a pulire i carciofi: Anna Moroni, una grande maestra che abbiamo avuto qui a La prova del cuoco per tanti anni”. Per la prima volta la conduttrice non solo ha nominato Annina e l’ha ringraziata ma ha anche parlato del passato.

E’ FINITA LA DIVISIONE NETTA TRA IL PRIMA E DOPO ANTONELLA CLERICI

Pochissime volte Elisa ha fatto il nome di Antonella Clerici durante tutte le sue puntate de La prova del cuoco, pochi riferimenti in genere alle edizioni passate, oggi ha tirato fuori il nome della Moroni; e lei farà di certo molto piacere.





“Come pulisce lei i carciofi pochi” ha commentato Alessandra Spisni, era sua la ricetta da eseguire delle scaloppine con i carciofi. Arriva immediata anche la battuta di Claudio Lippi, appena tornato in tv dopo l’influenza: “Chiedilo al marito… Perché è un santo quell’uomo”. Al pubblico non può che fare piacere questa armonia ritrovata o comunque una mano tesa da parte di Elisa. Il sogno sarebbe vedere ogni tanto Annina e magari anche Antonella Clerici a La prova del cuoco della Isoardi, anche se ognuna di loro ha il suo programma.