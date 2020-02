Miriana Trevisan a Mattino 5 dopo aver dato buca al GF Vip: il commento su Pago e Serena Enardu e il motivo dell’assenza

Ieri sera, lunedì 10 febbraio 2020, durante la puntata del Grande Fratello Vip 4, sarebbe dovuta entrare nuovamente in casa Miriana Trevisan per un confronto con il suo ex Pago. La Trevisan ha seguito il reality show di Canale 5 da casa. E infatti abbiamo visto fratello del cantautore che si è scagliato contro Serena Enardu. Dopo l’entrata del fratello di Pago, la situazione tra la coppia sembra essere precipitata. Oggi invece, martedì 11 febbraio 2020, Miriana Trevisan è stata ospite di Federica Panicucci a Mattino 5 dove ha avuto modo di parlare della situazione tra il suo ex Pago e Serena Enardu dopo l’entrata di lei nella casa più spiata d’Italia.

Mattino 5, Miriana Trevisan su Pago e Serena Enardu dopo quello che è successo al GF Vip 4

Dopo quello che è successo durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip e che ha visto protagonisti Pago e Serena Enardu, Miriana Trevisan ha voluto dire la sua e lo ha fato a Mattino 5. Che cosa avrà detto la Trevisan su Pago e Serena dalla Panicucci? “La foto a cui lei ha messo like è di cattivo gusto, mi sembra tutto di poco gusto. Io non l’avrei mai fatto. Loro avrebbero bisogno di stare soli al di fuori di questa situazione“ ha così commentato Miriana a Mattino 5. “Pago ha bisogno di parlare con la famiglia, che ha tutta un’altra idea” ha aggiunto Miriana Trevisan. La donna ha spiegato che la famiglia del cantautore ha un’idea ben precisa su questa relazione e sta soffrendo per la situazione che si è venuta a creare. Pare chiaro dunque che ci sia del disaccordo sulla storia tra Pago e Serena Enardu non solo da parte del fratello di lui.

Mattino 5, Miriana Trevisan spiega perché non è entrata al Grande Fratello Vip 4

Oltre a commentare la situazione tra Pago e Serena Enardu, Miriana Trevisan ha avuto anche modo di spiegare come mai non è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 4 come era previsto. La Trevisan ai microfoni di Mattino 5 ha detto che lei sapeva che il fratello di Pago sarebbe entrato in casa per il confronto. In realtà ci sarebbe stato un errore di comunicazione e Miriana non sarebbe mai stata contattata.