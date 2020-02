Barbara d’urso striglia Riki in diretta da Pomeriggio 5: “La cosa che hai fatto è brutta brutta brutta”

Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda oggi 12 febbraio 2020, Barbara ha dedicato ampio spazio al Festival di Sanremo con i tanti contributi che i giornalisti Mediaset hanno realizzato nella settimana sanremese. Tra questi anche una intervista di Riki che salutava con grande affetto la conduttrice. “Saluto Barbara alla quale voglio bene, ci conosciamo perchè ci vediamo spesso a cena insieme” ha detto Riki salutando con affetto la d’Urso. Ma la conduttrice, dopo quello che è successo con il commento omofobo che Riki ha fatto contro un opinionista che aveva criticato la sua canzone, dandogli della checca, prende posizione. Non può far finta di nulla, proprio lei che da sempre è in prima linea. E a tal proposito ci tiene a fare una bella strigliata a Riki.

Il cantante nelle ultime ore si è scusato, dicendo di aver subito molti attacchi in questi giorni, ed essendo particolarmente stanco alla fine si è lasciato andare a un commento poco carino. Sorvoliamo su questo argomento, perchè decide di volte abbiamo detto che se certe cose non si pensassero non si direbbero e che a una critica su un brano si può rispondere senza andare sul personale…Inutile rifare sempre gli stessi discorsi anche perchè a quanto pare soprattutto i fan dei diretti interessati, non si rendono conto delle gravità delle cose che succedono.

Non a caso la stessa Barbara d’Urso commenta dicendo che Riki ha fatto più che bene a scusarsi ma che comunque le cose che ha detto sono fuori luogo e molto brutte.

POMERIGGIO 5 LA STRIGLIATA DI BARBARA D’URSO A RIKI

“Ho sbagliato a scrivere ‘checca isterica’, se viene scritto a me va bene e nessuno può lamentarsi, se lo dico io a chicchessia succede il putiferio ” ha detto Riki dopo che su tutti i media si era parlato della cosa. La d’Urso commenta: “Va bene chiedere scusa ma proprio perchè ci vediamo spesso a cena, la prossima volta che ci vedremo, ti dirò che hai fatto una cosa brutta brutta” ha detto la conduttrice. “Quella roba che hai detto è bruta brutta brutta, la prossima volta che ti vedo mi arrabbierò molto, preparati” ha dichiarato la d’Urso in diretta a Pomeriggio 5.