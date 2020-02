Caterina Balivo sconvolta dal racconto di Marco Sentieri bullizzato dalla maestra (Foto)

Il racconto di Marco Sentieri a Vieni da me è un pugno nello stomaco di ogni mamma e Caterina Balivo non ha detto molto ma si è mostrata sconvolta: la maestra elementare del cantante lo bullizzava (foto). Il cantante che abbiamo ammirato nelle Nuove Proposte a Sanremo 2020 ha presentato Billy Blu, il tema è proprio quello del bullismo. Nessuno però immaginava quello che Marco ha confidato oggi a Vieni da me. Si descrive come un bambino un po’ goffo, portava gli occhiali con le lenti spesse, niente di così strano ma si sa quanto a scuola si possano incontrare bambini cattivi, solo che più cattiva di loro era la maestra della seconda elementare. L’insegnate che dovrebbe essere un po’ come una seconda madre quando si è così piccoli l’ha bullizzato, lo costringeva a leggere senza occhiali mentre ne masticava le stecchette. Provò a dirlo alla sua mamma ma 27 anni fa era diverso, non come oggi che basta poco per far scattare i genitori a volte senza motivo contro i maestri. I suoi genitori pensavano che magari meritasse un castigo e così quella donna continuava e quando era lei a dovere mettere in castigo Marco o i suoi compagni chiedeva che abbassassero i pantaloni perché dovevano vergognarsi.

MARCO SENTIERI SALVATO DALLA MUSICA

Adesso diventa anche più forte il testo del suo brano sanremese. Ha subito tutto questo “solo” in seconda elementare poi non è stata più la sua maestra. Il bullismo però non è mancato nella sua vita, c’erano i bulli tra gli alunni. In quinta elementare sua madre l’ha visto mettere nello zaino un pezzo di legno grande, così si è decisa a parlare con le maestre, ha accettato che ci fosse qualcosa che non andava.





A 12 anni è poi arrivata la musica, si sentiva forte Marco anche se le prese in giro continuavano. Nel suo percorso ha avuto sempre il sostegno dei genitori, della famiglia. I ricordi di quella donna “pazzoide” sono saltati poi tutti fuori ma oggi Marco Sentieri è cambiato, soprattutto dopo la nascita dei suoi bambini, prima era più freddo e cinico, oggi si commuove anche con i commenti dei fan e soprattutto ovviamente per la sua famiglia.