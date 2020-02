La pupa e il secchione, squalifica Carlotta e De Benedetti: video e reazioni sui social

Ieri, martedì 11 febbraio 2020, è andata in onda su Italia 1 una nuova puntata de La pupa e il secchione e viceversa. Una puntata ricca di colpi di scena che ha scatenato i fan del programma condotto da Paolo Ruffini. Nell’appuntamento con La pupa e il secchione, infatti, una coppia è stata squalificata. Si tratta della pupa Carlotta Cocina e del secchione Giovanni De Benedetti, due dei protagonisti più discussi di questa nuovissima edizione della trasmissione di Mediaset. Per quale motivo Carlotta e De Benedetti sono stati squalificati da La pupa e il secchione e viceversa? Andiamo a vedere meglio che cosa è successo durante la puntata.

La pupa e il secchione, Carlotta e De Benedetti squalificati: ecco perché

Carlotta e De Benedetti avevano già avuto uno scontro in puntata per una questione di gelosia. La bella pupa non ci ha visto e tra loro è partito un primo litigio che poi è continuato quando la coppia è tornata nella loro camera. Mentre De Benedetti dormiva, Carlotta ha deciso di ‘vendicarsi’ buttando dell’acqua sul suo secchione. Il ragazzo ha poi rilanciato. Carlotta si stava asciugando i capelli e Giovanni le ha rubato il cuscino. La pupa non prende bene il gesto di De Benedetti. Chiede la restituzione del cuscino ma il secchione non è intenzionato a ridarglielo. Alla fine Carlotta riesce ad afferrare il cuscino ma De Benedetti le prende il polso e la stringe. La pupa si lamenta perché il secchione le stava facendo male e continua a dire di lasciarle il polso. Dopo essere riuscita a liberarsi dal ragazzo, Carlotta afferma che lui deve dormire a terra come i cani e che ha il polso tutto rosso. Ma la pupa avvisa De Benedetti: la prossima volta che il secchione reagirà nuovamente in quel modo facendole male, lei chiamerà qualcuno.

“Carlotta ha avuto un atteggiamento fortemente irrispettoso e gravemente offensivo verso De Benedetti. De Benedetti non ha saputo mantenere il controllo evitando, come avrebbe dovuto, ogni contatto fisico. Questi comportamenti sono lesivi del regolamento e dell’esperimento di convivenza che, per quanto vi riguarda, è fallito” ha spiegato Paolo Ruffini il giorno dopo alle coppie. Il conduttore ha affermato che il programma è contro ogni tipo di violenza. Il comportamento di Carlotta e De Benedetti non è stato tollerato e la coppia è stata quindi squalificata da La pupa e il secchione e viceversa.

La pupa e il secchione, la squalifica di Carlotta e De Benedetti fa parlare

Inevitabilmente, il comportamento e la squalifica di Carlotta e De Benedetti ha scatenato il popolo dei social network che continua a parlare di quello che è successo durante l’ultima puntata de La pupa e il secchione. La maggior parte dei commenti sui social sembra essere contro la bella pupa che, secondo gli utenti del web, ha esagerato nei suoi comportamenti mentre il secchione stava soltanto cercando di difendersi per non farsi versare l’acqua.

Ecco qui di seguito il video del comportamento di De Benedetti e Carlotta:

La lite a #lapupaeilsecchione e viceversa I concorrenti, convocati di buon mattino, guardano insieme quanto successo nella notte. Se la posizione di De Benedetti certamente non migliora, emerge anche un atteggiamento inqualificabile da parte di Carlotta. #lapupaeilsecchione Publiée par Italia1 sur Mardi 11 février 2020