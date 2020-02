A Pomeriggio 5 le parole di Lory Del Santo: “Clizia stava con un altro uomo a dicembre” e la d’Urso rivela che non era Tiberio

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 13 febbraio 2020 si è parlato nello spazio dedicato al gossip, anche di Clizia e di quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP tra lei e Paolo Ciavarro. Barbara d’Urso ha qualcosa da dire, in merito a Tiberio, il ragazzo che Clizia Incorvaia stava frequentando prima di entrare nella casa del GF. Ma la conduttrice non sa che Lory del Santo ha anche altro da dire…Pare infatti che oltre a Tiberio, Clizia avesse anche un’altra frequentazione.

Ma andiamo per gradi.

POMERIGGIO 5: LORY DEL SANTO PARLA DI CLIZIA, UN UOMO MISTERIOSO NELLA SUA VITA

Iniziamo con il racconto di Barbara d’Urso. La conduttrice spiega che Tiberio è un suo grande amico, si sentono molto spesso e lei sa quello che è successo tra di loro. Spiega che Clizia e Tiberio si stavano realmente frequentando e lui prima che entrasse in casa le aveva chiesto di essere molto riservata e di considerarsi single, una volta finito il gioco avrebbero poi deciso il da farsi. Il problema è che Clizia si è lasciata sfuggire questo nome quindi i giornalisti hanno iniziato a cercare Tiberio che tramite Barbara comunica di non voler dire nulla in merito a questa storia…

La conduttrice però non immaginava che Lory del Santo aveva anche altro da dire. La regista di The Lady spiega che a ottobre Clizia era a cena con un suo amico, un uomo che non è Tiberio, i due si chiamavano anche “amore” e lei dormiva a Milano a casa sua. Inoltre la Del Santo dice di avere anche delle fotografie di loro due insieme a dimostrazione di quello che sta sostenendo. Tra l’altro in occasione dell’Immacolata dovevano andare a sciare tutti insieme, parliamo quindi dell’8 dicembre, che sarebbe il mese prima dell’entrata in casa di Clizia ( e quindi corrisponderebbe al periodo in cui la Incorvaia vedeva Tiberio). Non si sarebbero però presentati, il che significa che probabilmente questa storia con l’altro uomo misterioso era terminata.

Intanto nella casa del Grande Fratello VIP Clizia inizia ad avere dei dubbi sulla sua storia con Paolo proprio perchè nata sotto i riflettori senza sapere che però fuori dal reality, si parla comunque di lei.